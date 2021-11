Lucia Russo e Stefano, moglie e figlio Memo Remigi/ “Esempio per la sua generazione”

Stefano Remigi: “Memo? È un padre presente”

Stefano Remigi, classe 1969, è il figlio di Memo e della mogie Lucia Russo. Nell’ultima puntata di “Ballando con le stelle”, Stefano ha fatto una sorpresa al padre, con una clip mandata in onda poco prima dell’esibizione di Memo Remigi e Maria Ermachkova. “È un padre presente, un padre amorevole e affettuoso. La mamma è stata più una figura di rifermento per la parte educativa, e meno male. Lui rappresenta come genitore più la parte affettiva che quella istituzionale”, ha detto il regista, ricordando anche mamma Lucia, scomparsa a gennaio 2021. E ha aggiunto: “I momenti più belli della mia infanzia e della mi adolescenza sono legati a tante esperienze che ho condiviso con papà, cioè fare le cose insieme: giocare, andare a fare sport…Ha contribuito in maniera importante a costruire la mia parte affettiva”.

Stefano, figlio Memo Remigi/ "Mamma Lucia era riferimento educativo, mentre lui..."

Stefano Remigi: il rapporto con il padre Memo dopo la morte di Lucia Russo

Stefano Remigi e il padre Memo hanno ancora oggi un rapporto molto forte, soprattutto dopo la morte di mamma Lucia: “A volte mi sembra che sia il mio quinto figlio, ma non ha mai smesso di fare il papà presente. Ho assunto il ruolo che aveva mia mamma”, ha scherzato il figlio del cantautore. Stefano ha detto di essere molto orgoglioso del padre e del percorso che ha intrapreso a Ballando con le stelle: “Sta tirando fuori il meglio di sé. E gli permette di essere un esempio per la sua e la mia generazione”. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Memo Remigi ha parlato del suo grande amore per Lucia, la moglie morta il 12 gennaio scorso: “È stato un momento terribile perché mi sono trovato solo nel vero senso della parola. Avevo anche un cagnolino ed è mancato anche lui…”

LEGGI ANCHE:

Memo Remigi, il flirt con Barbara D’Urso/ "Abitavamo in un monolocale...."Memo Remigi e Maria Ermachkova, Ballando con le stelle/ Ora il paso doble

© RIPRODUZIONE RISERVATA