Lucia Russo, moglie Memo Remigi/ “Vuoto incolmabile dopo la sua morte”

Lucia Russo era la moglie del noto cantautore Memo Remigi. E’ morta all’età di ottantuno anni, dopo aver trascorso sessant’anni della sua vita con il compagno. I due hanno messo al mondo anche un figlio di nome Stefano. Durante la malattia della moglie, quest’ultima si è fatta promettere una cosa dal suo compagno: di vivere gli ultimi anni della sua vita alla grande. La scomparsa di Lucia Russo ha inevitabilmente lasciato un vuoto incolmabile in Memo Remigi, che per non pensare continua a suonare tutti i giorni.

Memo Remigi, sorpresa di Milly Carlucci "Ecco chi è la tua maestra"/ A Ballando con…

Anche se la sua amata musica, tra alti e bassi, gli ricorda la canzone Innamorati, il brano che le aveva dedicato a Milano. Remigi sui social aveva spiegato che la morte della moglie non era stata improvvisa, in quanto soffriva già da tempo a causa di una malattia. Ma questo chiaramente non è bastato ad attutire il colpo.

Memo Remigi concorrente a Ballando con le stelle 2021/ La Carlucci "Lo porto con me!"

Lucia Russo, moglie di Memo Remigi: una vita insieme

Il grave lutto continua a tormentare il cantautore, che non riesce proprio a voltare pagina. Probabilmente perché ha una vita di ricordi con cui fare i conti, ogni giorno. Recentemente era stato da Barbara D’Urso per raccontare alcuni aneddoti della sua lunga storia d’amore. E naturalmente Memo Remigi aveva speso parole al miele per la moglie scomparsa.

A suo dire, Lucia Russo si era rivelata un punto di riferimento fondamentale per lui. Comportandosi sempre splendidamente, prima come fidanzata e poi come moglie. Il cantante ne ha tessuto le lodi anche come amante e come madre. Inevitabile che la mancanza si faccia ancora sentire.

LUCIA RUSSO E LA MALATTIA, MEMO REMIGI E LA MORTE DELLA MOGLIE/ Lui: "Senso di colpa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA