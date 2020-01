Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi/ La durissima lotta contro  l’Alzheimer…

Lucia Zagaria continua a fare i conti con l’Alzheimer, una malattia terribile che ha messo in crisi il marito Lino Banfi. 57 anni insieme e tanti ricordi collezionati prima che la patologia si affacciasse nella loro vita. Tutto nasce 67 anni fa, quando il giovanissimo Pasquale Zagaria, il vero nome dell’attore pugliese, lascia il seminario e abbandona l’idea di diventare prete. Gli amici iniziano a parlargli di Lucia e lui decide di farsi avanti, anche se la ragazza all’inizio lo respingerà senza termini. Eppure nel frattempo inizia a nascere un sentimento che rimarrà vivo anche quando Banfi dovrà lasciare la loro Canosa per andare a Milano in cerca di fortuna. “A diciassette anni decisi di seguire una compagnia teatrale. Lucia rimase a Canosa. Ogni tanto ci scambiavamo una lettera. Lei mi mandava qualche soldo”, ha rivelato quest’anno a Il Corriere della Sera. In quegli anni Lucia è infatti parrucchiera e il futuro marito non se la passa bene a livello economico. “Dormivo nei treni fermi in stazione coprendomi con un cartone. Mangiavo quel che capitava: per un periodo riuscii a ingannare un macellaio fingendomi nordico per chiedere gli scarti di polmone da dare al gatto, ma in realtà li mangiavo io”, confessa.

Lucia Zagaria, chi è la moglie di Lino Banfi

Lucia Zagaria diventerà la moglie di Lino Banfi solo quando l’attoredeciderà di non trovare la donna della sua vita nel mondo dello spettacolo. A cavallo fra il ’61 e il ’62, quell’attore ancora acerbo deciderà di fare il grande salto e presentarsi a Canosa da Mastro Michele per chiedergli la mano della figlia, padre e zio al seguito peravere man forte. “Mi dissero che voleva ammazzarmi”, confessa Banfi a IlCorriere della Sera, svelando di aver saputo solo tempo dopo che il padre di Lucia non avrebbe mai voluto avere un attore come genero. I due innamorati però scelgono di fare la famosa fuitina, armati solo di un libretto di risparmio di lei. “Contavo su quel denaro per cominciare la nostra vita a Roma”, dice. Due giorni fuori casa e nozze obbligatorie, realizzate un mese più tardi. Per amore di Lucia, Banfi la aiuterà come shampista per qualche tempo, poi rinuncerà al lavoro in banca per inseguire il suo sogno di fare l’attore. Sarà proprio lei a spingerlo a coltivare quel desiderio: “Non mi va di avere accanto un marito triste con un lavoro che non vuole fare. Continua il tuo percorso d’artista!”. Diversi anni dopo, ecco la coppia intenta a festeggiare le nozze d’oro con la benedizione di Papa Ratzinger, due figli, Walter e Rosanna, e una spada di Damocle che pende già sulla loro testa. “Avrei voluto viaggiare, fare una crociera con lei, però la mia tenacia è forte. Sto cercando di arginarla, parlo con tanti professori. Per ora va bene, è serena”, ha detto a Verissimo, rivelando del peggioramento della moglie a causa dell’Alzheimer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA