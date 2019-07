Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi/ La malattia e la “classica fuitina” da cui iniziò tutto…

Lucia Zagaria rimarrà sempre la moglie di Lino Banfi, anche in un futuro in cui entrambi dovessero esaurire il loro tempo nel mondo terreno. Il loro amore è intramontabile e non contempla il passato, ma solo un eterno presente. A differenza dei suoi personaggi, l’attore non è mai stato un donnaiolo a quanto pare, ma si è innamorato perdutamente di una sola donna. Lucia invece ha scelto nei tanti anni di matrimonio di non entrare a far parte dell’universo professionale del marito, fatto di troppe luci e mille attenzioni. Lei, riservata e gelosa della sua vita privata, non è mai scesa a compromessi con la sua volontà di rimanere nel dietro le quinte della famiglia Zagaria. Il primo incontro fra Lucia e Lino Banfi avviene negli anni Cinquanta, ricorda Donna Glamour, dieci anni prima del matrimonio celebrato nel ’62. La famiglia della futura moglie dell’attore non era d’accordo con quest’unione e per questo i due innamorati dovranno faticare anni prima di diventare marito e moglie. Per riuscire a svincolarsi dalle pressioni familiari, decideranno di fare la classica “fuitina” che a quel tempo rappresentava l’unica possibilità per diventare indipendenti.

LUCIA ZAGARIA, MOGLIE LINO BANFI

Lucia Zagaria non è mai stata gelosa delle tante donne che hanno circondato sul set il marito Pasquale, in arte Lino Banfi. Nemmeno di Edwige Fenech, con cui l’attore ha lavorato in tantissimi film e per molti anni. Sempre al suo fianco, ha rappresentato il fulcro della vita sentimentale dell’attore, madre dei due figli Rosanna e Walter e motivo che spinge Banfi a lottare anche oggi che la moglie non lo riconosce più. La colpa, se così si può dire, è da ricondurre all’Alzheimer che l’ha colpita tempo fa e di cui l’artista ha parlato in diverse occasioni televisive e non. In una delle ultime interviste a Il Corriere della Sera, Banfi infatti ha ripercorso i momenti più importanti della loro vita a due, da quell’incontro fatale avvenuto a Canosa di Puglia fino alla decisione di incontrare i futuri suoceri per convincerli a concedergli la mano della ragazza. 57 anni di matrimonio ed il costante desiderio di stare insieme, anche se ora Banfi rappresenta per la moglie quasi un estraneo. La malattia le impedisce di riconoscere l’uomo che ha amato per tanti decenni, ma l’attore non demorde e continua a fare suo lo spirito del guerriero. “Quando posso la faccio ridere”, ha confessato. “Vorrei rivivere il giorno in cui mi sposai con Lucia”, ha detto invece di recente a La Vita in Diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA