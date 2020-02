Luciana Cardinali e Franco Chianelli/ Uniti contro la leucemia (Nuovi Eroi)

Luciana Cardinali e Franco Chianelli sono i protagonisti della puntata di Nuovi Eroi in onda venerdì 14 febbraio 2020 su Rai3. Un nuovo imperdibile appuntamento con il format televisivo prodotto da Stand by Me e Rai3 con la preziosa collaborazione del Quirinale. Ancora una volta al centro della puntata le storie di cittadini e cittadine che sono stati insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il loro impegno civile, ma anche per il forte senso di comunità. Luciana e Franco sono i genitori di Daniele, un bimbo che nel 1990 è morto per leucemia. Da allora, insieme, hanno deciso di superare questo enorme e grandissimo dolore aiutando i genitori che si ritrovano a dover affrontare la malattia del proprio figlio creando un residence che porta proprio il nome del piccolo Daniele. Si tratta di un residente costruito proprio nelle vicinanza dell’ospedale di Perugia; un residence che accoglie in forma totalmente gratuita le famiglie costrette a stare lontano da casa per stare vicino ai propri bambini in cura.

Luciana Cardinali e Franco Chianelli: premiati dal Quiranale

Luciana Cardinali e Franco Chianelli, fondatori del Comitato per la vita a nome del figlio “Daniele Chianelli” sono stati ricevuti lo scorso 8 marzo presso il Quirinale nella Sala degli Specchi in occasione della Giornata internazionale della donna. Un’occasione davvero speciale che la donna ha commentato così in una nota: “questo nuovo riconoscimento da parte del Quirinale è un’altra conferma della vicinanza del Presidente Mattarella al Comitato per la vita Daniele Chianelli, che ha visitato nel marzo 2016 definendo l’attività di volontariato in favore di bambini, ragazzi e adulti malati di leucemie, linfomi e tumori, ‘un esempio da esportare per la sinergia tra volontariato e istituzioni'”. Non è la prima volta che i coniugi Chianelli hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visto che nel febbraio 2017 sono stati insigniti dell’onorificenza di Commendatori dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Un titolo che la donna ha ricevuto con grandissimo orgoglio: “voglio ringraziare il presidente Mattarella per questo nuovo invito. Porterò con me, nel mio cuore e nei miei occhi tutte le donne straordinarie della grande famiglia del Comitato: madri, sorelle, figlie, volontarie, medici, infermiere. Insomma tutte le eccezionali donne che ogni giorno lottano per la vita insieme a noi. Come ripetiamo sempre mio marito ed io, non avremmo raggiunto questi traguardi senza l’appoggio e il grande cuore di tante persone che hanno creduto in noi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA