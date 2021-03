«Purtroppo, a causa della crescita dei contagi, gli italiani sono chiamati ad altri sacrifici dopo un anno di forti limitazioni, non facile per le famiglie e le imprese»: così Luciana Lamorgese ai microfoni de La Stampa. Il ministro dell’Interno ha spiegato che il prossimo periodo sarà tutt’altro che facile, ricordando che le forze dell’ordine faranno la loro parte per svolgere controlli capillari.

Luciana Lamorgese ha però precisato: «Ma un effettivo rispetto delle regole, che in questo contesto è finalizzato alla tutela della salute di tutti i cittadini, dipende soprattutto dai comportamenti individuali e dal senso civico che ci deve legare come comunità nazionale». Insomma, molto dipenderà dal comportamento dai singoli, chiamati a rispettare nuove pesanti restrizioni dopo un anno di grandissimi sacrifici.

LUCIANA LAMORGESE: “IO E SALVINI REMIAMO NELLA STESSA DIREZIONE”

Nel corso della lunga intervista rilasciata al quotidiano torinese, Luciana Lamorgese si è soffermata sul nuovo governo guidato da Mario Draghi, chiamato a gestire l’emergenza sanitaria e una campagna di vaccinazione senza precedenti, senza dimenticare il Recovery Plan. «Per quel che riguarda il ministero dell’Interno, l’azione di governo deve mirare ad individuare un punto di equilibrio, senza forzare in un senso o nell’altro, che offra garanzie sufficienti a tutte le posizioni campo», ha spiegato la titolare del Viminale, che ha poi rivelato di aver incontrato Matteo Salvini negli scorsi giorni e di considerare positivo il clima con il sottosegretario Nicola Molteni: «Il clima mi sembra positivo. Il confronto deve essere continuo anche perché nel governo c’è davvero bisogno del contributo di tutte le forze della maggioranza». Tutti dalla stessa parte, dunque, basti pensare al raffreddamento dei toni sul capitolo migranti: «Ora, mi sembra che anche chi in passato ha attaccato il Viminale, talvolta con eccessi inaccettabili, si sia convinto della necessità di remare nella stessa direzione per spuntare un buon accordo con l’Europa»



© RIPRODUZIONE RISERVATA