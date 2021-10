Luciana Littizzetto/ “I miei figli in affido? Tutto è iniziato con Maria De Filippi”

Oggi, 12 ottobre, è uscito il nuovo libro di Luciana Littizzetto dal titolo “Io mi fido di te”, sottotitolo “Storia dei miei figli nati dal cuore”, in cui racconta cosa vuol dire essere una mamma affidataria da 15 anni e chi sono i suoi due ragazzi, Vanessa e Jordan. Intervistata da Tv sorrisi e canzoni, Lucianina ha spiegato perché ha deciso di scrivere questo libro: “Ci sono mille motivi. Io volevo mettere al riparo i ricordi. Ho aspettato che i miei figli fossero grandi. L’ho scritto insieme con loro”. Nonostante abbiano ormai raggiunto la maggiore età, i due ragazzi vivono ancora con La Littizzetto: “A me è andata bene i miei figli sono rimasti con me. Ma l’affido non è sempre così: non è detto che il percorso si concluda con l’adozione”. Talvolta i figli possono tornare alla famiglia d’rovini quando le situazione difficili si sono risolte.

Luciana Littizzetto: i figli Jordan e Vanessa

Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Luciana Littizzetto ricorda l’incontro con i due figli: “Sono arrivati a casa che erano già grandi, fratello e sorella: Jordan andava in quarta elementare, Vanessa in seconda media”. A far nascere in lei questa scintilla è stata Maria De Filippi: “18 anni fa era a casa sua a prendere il caffè e mi confidò che aveva iniziato questa esperienza. Ho capito che era difficile, ma non difficilissima”. Nel 2002 la De Filippi e Costanzo hanno preso in affido Gabriele, che due anni dopo hanno adottato. Luciana Littizzetto ha incontrato per la prima volta i figli in comunità, in un paesino vicino a Pavia. Ancora oggi, però, non la chiamano mamma: “Mi chiamano “Lu” a me dispiace un po’ ma capisco il loro punto di vista per loro “mamma” è stata un’altra donna, un ricordo pieno di tormento”. I due figli Jordan e Vanessa l’hanno sempre tenuta ancora alla realtà, nonostante il successo: “Mi hanno tenuta con i piedi per terra, per questo in trasmissione da Fazio parlo sempre dei problemi concreti”.

