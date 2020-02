Luciana Littizzetto in carrozzina o in studio a Che tempo che fa?/ Il rapporto con i figli

Luciana Littizzetto non si è ancora ripresa, in seguito al recente infortunio. Nell’ultima puntata di Che tempo che fa, dove ritornerà oggi, domenica 2 febbraio 2020, la comica infatti si è mostrata in sedia a rotelle. Le gag ovviamente non sono mancate, come quando ha risposto al citofono. “Non compro niente. Non cambio religione mi spiace. Non spaccio, ho detto che non spaccio”, ha detto Lucianina riferendosi alla famosa citofonata di Matteo Salvini ai milanesi. “Mi chiede se mi sono rifatta le t**te. Sono mie, km zero”, ha continuato, “che vuoi sapere di Fabio? La sua regolarità è perfetta, va di corpo regolarmente”. Sui social non mancano mai video di cagnolini simpatici, anche quando l’argomento è ostile per l’artista. “Ma fisioterapia anche di domenica?”, scrive sbuffando. Nella clip, un batuffolo bianco che si accascia sul pavimento, gambe ben distese. Clicca qui per guardare il video di Luciana Littizzetto.

LUCIANA LITTIZZETTO E IL RAPPORTO CON I FIGLI

Luciana Littizzetto è sempre al centro dell’attenzione dei telespettatori italiani, ma negli ultimi tempi sembra che anche il figlio stia riscuotendo un forte successo. In seguito alla rottura con il compagno storico Davide Graziano, la comica si è buttata a capofitto nel lavoro e nella famiglia. “Sono una madre buffa che aspira all’autorevolezza, ma per tante donne è così: dovremmo sdoppiarci. Dico sempre che con i figli ti prendi una vagonata d’amore e di m**da”, ha detto al settimanale Gente poco tempo fa. Sui social magari la si vede poco spesso con Jordan Beljuli e la sorella vanessa, i due bambini che ha adottato anni fa e che ora sono ormai grandi. Lui per esempio ha 24 anni ed è affascinante come la sorella. I due sono stati adottati nel 2006, come ricorda Vanessa in un post dell’anno scorso. Sono trascorsi 13 anni e quel ricordo, creato sulla spiaggia con mamma Lucianina, è ancora vivo nella sua mente. Lo dimostra con quella foto, che vede la comica solo di spalle, mentre il figlio Jordan avvicina la mano alla sua fronte. Clicca qui per guardare la foto di Luciana Littizzetto e dei figli.

