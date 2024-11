Vincenzo Angarano, chi è il finalista di Tu si que vales 2024: le sue imitazioni hanno divertito

Tra i membri di Gerry Scotti a Tu si que vales 2024 troviamo Vincenzo Angarano, che lavora come agricoltore in quel di Trani ed è un ammiratore da sempre della grande Cristina D’Avena, cantante della quale il protagonista ha presentato le sue cover in trasmissione.

Perché Alessio Sakara è assente alla finale di Tu si que vales 2024?/ "Il nostro amico è in un posto lontano"

Un signore che coltiva oliveti e vigneti che ha catturato fin da subito l’attenzione del pubblico nel programma di Canale 5. In queste settimane ha divertito tutti con la sigle dei cartoni animati e che ha riscosso grande simpatia anche tra gli addetti ai lavori, i suoi sketch con Luciana Littizzetto hanno regalato divertimento ai telespettatori e sonore risate, al punto da fargli guadagnare un posto direttamente in finale.