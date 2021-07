Luciana Littizzetto in ospedale “Tolti fili e ferri della rotula”/ “Ora il recupero”

Una foto di Luciana Littizzetto pubblicata su Instagram oggi, 21 luglio, torna ad allarmare i fan. Nello scatto la celebre conduttrice e comica è in un letto d’ospedale ma il suo volto non è preoccupato, aspetto che serve subito a tranquillizzare che ha pensato al peggio. La Littizzetto spiega poi nella didascalia che accompagna lo scatto cosa le è accaduto e perché si trova al momento in un letto d’ospedale: “E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff”. La conduttrice si è dunque sottoposta ad un intervento al ginocchio, cosa che d’altronde aveva già anticipato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ribadendo che si era “sbriciolata la rotula come un wafer”.

Luciana Littizzetto, nuovo intervento dopo l’incidente: come sta?

Luciana Littizzetto sta bene ma la rotula ha bisogno di una lunga riabilitazione. Un problema nato quando, qualche tempo fa, è rimasta vittima di un incidente. Era dicembre del 2019 quando, come riportato da TorinoToday, la Littizzetto è caduta in strada, fratturandosi rotula e polso. Ne è conseguito un lungo periodo di riposo, durante il quale la conduttrice si è dedicata solo alla riabilitazione. Tuttavia è stato necessario ora un secondo intervento per rimovere ferri e fili introdotti nella rotula. A darle sostegno in questo momento delicato tante colleghe, da Antonella Clerici a Mara Venier, dalla cantante Emma a Malika Ayane. Tanti messaggi di pronta guarigione per ‘Lucianina’.

