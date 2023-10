Luciana Littizzetto “Mi sono sposata e ho moglie? Fake news”/ “Maria De Filippi mi ha detto…”

Luciana Littizzetto e la fake news sul suo matrimonio

«Mi sono sposata». Luciana Littizzetto usa la sua arma, quella dell’ironia, per smontare la fake news diffusa in estate riguardo il suo fantomatico matrimonio. La fake news circolata nelle scorse settimane non è passata inosservata alla comica, che nella puntata di debutto di Che tempo che fa sul Nove ha deciso di commentarla durante il suo monologo. «Sì, è stata una cosa molto intima, tant’è che non lo sapevo neanche io, non sono stata invitata. Sai che noi torinesi siamo molto riservati», ha scherzato Littizzetto.

Poi ha mostrato la notizia apparsa in rete. «Ecco qua l’annuncio uscito sui giornali: “Luciana Littizzetto svela la moglie”. Tra l’altro ho anche cambiato gusti sessuali nel frattempo, senza neanche accorgermene. Quindi, mi sono sposata». Quando Fabio Fazio le ha chiesto chi sarebbe la moglie, la stessa Luciana Littizzetto si è mostrata stupita. «Non lo so, nell’articolo c’era scritto che è la De Filippi».

Luciana Littizzetto rivela la reazione di Maria De Filippi alla fake news

A quel punto Luciana Littizzetto avrebbe contattato proprio Maria De Filippi per chiedere chiarimenti: «Lei mi ha risposto: “Ma sei cretina?”». La comica ha voluto fare chiarezza anche sulla sua situazione sentimentale a Che tempo che fa: «Io non mi sono mai sposata in vita mia e non credo che succederà». Poi ha parlato del suo orientamento sessuale: «Per quanto abbia rispetto per la “yolanda” mia e altrui, mi piace molto di più…». Senza neppur finire la frase, su richiesta di Fabio Fazio, si è rivolta ironicamente a Filippa Lagerbäck: «Sei tu? Potrebbe eh, che ci siamo sposate a nostra insaputa. Ma poi non avrei tutta questa energia, non sono mica come Al Bano…».

