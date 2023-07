Luciana Littizzetto morsa da un ragno violino: come sta?/ Paura durante le riprese di Che Tempo che fa

Luciana Littizzetto è stata morsa da un ragno violino durante le riprese di Che Tempo che fa: come sta

Grande spavento per Luciana Littizzetto. La celebre comica, attrice e conduttrice è stata morsa da un ragno violino in occasione delle riprese del promo di Che Tempo che Fa che andrà in onda su Nove dal 15 Ottobre. Come ben sappiamo la trasmissione si sposterà dalla Rai a Discovery e vedrà alla conduzione ancora Fabio Fazio.

Nel corso della presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery, come riporta Leggo, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio hanno raccontato l’accaduto che ha visto protagonista la comica torinese. Ricordiamo che il ragno violino è molto velenoso e in alcune persone può avere anche conseguenze letali. Luciana però sta bene, come da lei stesso confermato durante i palinsesti. Nel raccontarlo sono piovute una serie di battute, tra cui una di Fazio che ha affermato: “Pensa, povera bestia!”.

La gaffe di Fabio Fazio sull’incidente di Luciana Littizzetto

La replica della Littizzetto naturalmente non si è fatta attendere: “Vi rendete conto com’è stare con lui?” La battuta di Fabio Fazio non è stata molto gradita dal pubblico dei social visto che in passato questo tipo di ragno ha anche causato morti. Naturalmente, visto il rapporto che c’è tra i due, molti hanno sottolineato che si tratta soltanto di pura goliardia. Ritornando al passaggio sul Nove Luciana Littizzetto ha spiegato che: “È sempre emozionante essere in una casa nuova. L’idea di essere in un luogo pieno di idee, dove si sperimenta senza l’assillo degli ascolti è molto vivo e giovane. Questo mi piace un casino”. Per lei il passaggio al Nove: “Mi sembra sia un upgrade, un andare avanti”.

