LUCIANO, CAMILLA E LA MADRE MORTA / Apre la busta: “Vivo per te” (C’è posta per te)

Camilla decide di aprire la busta e di correre da suo papà Luciano, un uomo dolcissimo che vuole renderle omaggio per essergli stato vicino in un momento profondamente drammatico, come la perdita di sua moglie. Camilla è felicissima per la sorpresa di suo papà, così decide di ringraziare pubblicamente C’è Posta per te per aver reso possibile il tutto: “Siete davvero organizzatissimi, grazie di cuore”. Papà Luciano si avvicina alla De Filippi e confessa: “Mi sono sentito a casa qui da voi, davvero”. Luca Argentero, ospite insieme a Cristina Marino, addolcisce il quadretto: “Siamo contenti di aver fatto parte di questa grande storia d’amore. Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato l’amore“. L’attore infine porta avanti tutte le richieste stravaganti che il padre vorrebbe fare alla figlia: “Ma che ne dici se diamo un po’ di pace a questi capelli?”. La reunion – si fa per dire – è servita. Papà Luciano a cuore aperto si dichiara a sua figlia prima dei saluti: “Sei unica e speciale. Vivo solo per la tua felicità“.

Il dramma di Luciano, la sorpresa per sua figlia Camilla

Camilla viene invitata da papà Luciano a C’è Posta per te. Il padre vuole ringraziare la figlia per essergli stato vicino dopo la scomparsa di sua moglie. Luciano ha perso la donna della sua vita, Camilla ha perso una mamma. Ad aiutarlo nella sua missione c’è anche l’attore Luca Argentero, che vuole impreziosire la sorpresa con un regalo: “Mi sono permesso di fare una cosa: un piccolo regalo con tre simboli. Il cuore, la L di Lucia, Luciano, un pezzettino di Luca e poi c’è una farfalla e presto capirete perché“. Viene consegnata la busta a Camilla, che riceve l’invito in studio. Ovviamente non sa che dietro la busta di Canale 5 troverà il padre, che quando la vede comincia subito a parlare e la fa commuovere: “Quando la mamma ci ha lasciato siamo rimasti soli. Una farfalla che vola è la mamma ed è per questo che sono qui. Sono qui per dirti che lei era e rimarrà sempre il mio grande amore e da un grande amore non poteva nascere un grande amore. So che è dentro di te. Mi mandi un sacco di messaggi al giorno proprio come faceva lei, mi sei stata vicino“. Anche Luciano inizia a commuoversi, così interviene Luca Argentero per smorzare la tensione.

