Luciano De Crescenzo è morto/ Napoli piange il suo ingegnere filosofo: aveva 90 anni

Luciano De Crescenzo è morto: un pezzo di Napoli ci ha lasciati, un ingegnere prestato al mondo della scrittura e del cinema. L’autore aveva 90 anni ed è scomparso a Roma, dove era ricoverato da diversi giorni. Ironico e mai banale, De Crescenzo dopo la laurea in ingegneria idraulica all’Università degli Studi di Napoli Federico II seguì la sua vocazione di scrittore divulgatore e pubblicò la sua prima opera nel 1977 grazie anche a Maurizio Costanzo, estremamente interessato dai suoi pensieri e dalle sue qualità. Protagonista al talk Bontà loro, il partenopeo iniziò a farsi conoscere e la sua prima opera vendette oltre 600 mila copie. Il nulla osta per il successo internazionale: 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo di cui 7 milioni in Italia, 50 libri tradotti in diverse lingue e diffusi in 25 paesi. Tra le sue opere ricordiamo Sembra Ieri e La distrazione, senza dimenticare libri di saggistica divulgativa come Il pressappoco e Il caffè sospeso.

LUCIANO DE CRESCENZO E’ MORTO, AVEVA 90 ANNI

Luciano De Crescenzo è stato un filosofo divulgatore anche sul piccolo schermo, basti pensare alla trasmissione Zeus – Le gesta degli Dei e degli Eroi sulle reti Rai, e la sua poliedricità lo ha portato anche sul grande schermo: quattro le opere firmate da regista (Così parlò Bellavista, Il mistero di Bellavista, 32 dicembre e Croce e delizia), mentre ha partecipato come interprete in dodici pellicole, con l’esordio datato 1980 ne Il pap’occhio diretto da Renzo Arbore. Un artista a tutto tondo, che ha rifiutato in passato di entrare in politica (disse no alla proposta di Silvio Berlusconi negli anni Novanta) ma che ha sempre esternato il suo pensiero, senza avere remore a schierarsi. Sui social sono tantissimi gli omaggi, da amici, colleghi e fan, con il popolo napoletano che lo ricorda per il suo amore per la città partenopea: «Napoli per me non è la città di Napoli ma una componente dell’animo umano che so di poter trovare in tutte le persone, siano esse napoletane o no», una delle sue frasi più celebri.

