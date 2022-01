Luciano non ritrova il primo amore a C’è poste per te/ Maria “Vieni a Uomini e Donne”

La terza storia della seconda puntata di C’è posta per te 2022 regala al pubblico un sorriso. Abbandoniamo i drammi per un po’ per dedicarci a Clara e Luciano che hanno chiamato la redazione per trovare il loro primo amore. Clara cerca Guido, un alpino conosciuto quando aveva 21 anni; Luciano, invece, cerca Agnese, al loro primo incontro una ragazzina di circa 14 anni di cui si innamorò. Da allora sono trascorsi più di 60 anni per entrambi ma la redazione è comunque riuscita a trovare sia Guido che Agnese. L’esito della ricerca è più che positivo per Clara: Guido è davvero l’uomo che la corteggiò molti anni fa e si ricorda ancora di lei. I due ricordano alcuni dei momenti vissuti insieme e sorridono, poi lui apre la busta e la ritrova.

Luciano non ritrova Agnese a C’è posta per te, la De Filippi lo invita a Uomini e Donne

Non va altrettanto bene per Luciano.Agnese non solo non lo riconosce ma dice di essere anche sposata. Lui appare deluso ma la tensione si smorza poi in uno scatenato balletto che conquista tutto il pubblico di C’è posta per te. Maria De Filippi, conquistata così come il resto dei presente, decide allora di fargli una proposta: “Vuoi venire a Uomini e Donne?” Luciano accetta e si prepara a trovare l’amore, questa volta proprio nel celebre studio di Canale 5.

