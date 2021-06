Luciano Punzo, chi è il tentatore?/ Da “Pechino Express” a “Temptation Island 2021”

Chi è Luciano Punzo è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island?

Proprio così, il bel modello napoletano Luciano Punzo dopo l’esperienza di Pechino Express è pronto a mettersi in gioco in una nuova esperienza televisiva visto che è uno dei tentatori del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Il modello napoletano, vincitore della fascia di Mister Italia nel 2017, si è fatto conoscere dal grande pubblico durante l’ultima edizione di Pechino Express dove ha partecipato in coppia con l’amico e collega Gennaro Lillio nella coppia de “I guaglioni”.

Classe 1993, Luciano è nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, città dove ha deciso di vivere tutt’ora nonostante sia sempre in viaggio per motivi di lavoro. Luciano, infatti, è legatissimo alla sua terra e alla famiglia; in particolare è legatissimo alla madre a cui dedica tantissimi post sul suo profilo Instagram. Sulla sua vita privata non è dato sapere di più, ma una cosa che possiamo dirvi che Mister Italia 2017 è già padre di una bellissima figlia di nome Eva nata dalla relazione con Valeria Iacomino, ballerina del Teatro San Carlo di Napoli.

Luciano Punzo dopo Pechino Express: modello e testimonial

La storia tra Luciano Punzo e la fidanzata Valeria Iacomino però è improvvisamente naufragata ed ecco che il modello napoletano ha deciso di rimettersi in gioco partecipando come come single al reality show dei sentimenti Temptation Island 2021. Durante la sua carriera di modello ha collaborato con diverse aziende di moda e realizzato diversi shooting fotografici con personaggi noti come Taylor Mega. Non solo, Luciano è anche testimonial di Adalet, brand creato da Fabrizio Corona. Dopo l’esperienza di Pechino Express, il modello partenopeo ha deciso di diventare un tentatore a Temptation Island: riuscirà la sua bellezza a far capitolare una delle ragazze fidanzate di questa edizione? Per scoprirlo non resta che seguire la nuovissima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

