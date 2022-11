Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati?/ “Lei vive a casa di lui perchè…”

Luciano Punzo e Manuela Carriero: l’addio prima del Grande Fratello Vip 2022

Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati davvero? L’ex tentatore di Temptation Island è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 come concorrente ufficiale annunciando di essere single. Contemporaneamente all’ingresso nella casa di Luciano, Manuela ha pubblicato un messaggio su Instagram facendogli gli auguri per l’avventura nella casa. Le parole usate da Manuela hanno sollevato dubbi sulla fine della sua storia con Luciano, ma a svelare tutta la verità è Amedeo Venza, amico di Manuela che, ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, ha raccontato cos’è successo davvero tra i due.

“Si sono lasciati all’inizio di ottobre” – ha svelato Amedeo Venza a Casa Pipol. “E’ stata Manuela quella che ha deciso di chiudere definitivamente la storia. Si sono lasciati perchè Luciano è andato a Roma per frequentare un’accademia di recitazione. Lei voleva seguirlo, lui gliel’aveva chiesto, ma non aveva le possibilità giuste per affrontare lo spostamento da Napoli a Roma che, per lei, soprattutto a livello economico, non era fattibile”, ha svelato ancora Amedeo Venza.

Amedeo Venza ha spiegato, inoltre, che, attualmente, Manuela Carriero vive tra Brindisi, la sua città, e Napoli dove si era trasferita per vivere la storia con Luciano Punzo. “Lei sta a Napoli perchè la casa dove vivono è la casa dei genitori di Luciano” – dice Amedeo Venza. “Quindi non si sono lasciati” sottolinea Gabriele Parpiglia. “Lei sta sistemando tutto per andare via e cambiare proprio tutto e la famiglia di Luciano che a Manuela vuole molto bene, le ha detto che piò restare in quella casa tutto il tempo che vuole”, ribatte Amedeo.

“Ma siamo sicuri che si sono lasciati?”, chiede ancora Parpiglia. “Lei l’ha l’asciato con un videomessaggio con tutte le loro foto. Quando lui è andato via, non c’è stato modo di rivedersi. Luciano è entrato nella casa, ma effettivamente loro non si sono più visti da quando si sono lasciati”, dice ancora. “Qualora Luciano dovesse avvicinarsi a qualche ragazza, quanto ci metterà Manuela ad approdare al Grande Fratello per riprendersi il suo amore?“, chiede Giulia Provvedi. “Manuela crede ancora nella coppia e se Luciano mostrerà sofferenza, lei un passo potrebbe farlo”, conclude Venza.













