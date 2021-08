Luciano Punzo e Manuela, il video della lite non piace al web/ “Falsi e costruiti”

Sua durante che dopo l’ultima edizione di Temptation Island, i fan del programma si sono interessati e appassionati al rapporto nato tra Manuela Carriero e il tentatore Luciano Punzo. Molti sono stati felicissimi di scoprire che i due, una volta finito il programma, hanno iniziato una relazione. C’è chi però ha iniziato a mettere in dubbio la veridicità di questo rapporto, temendo sia nato solo per popolarità e copertine.

Di certo non hanno aiutato in questo senso delle storie pubblicate da Luciano recentemente in cui sai vedrebbe la coppia ‘litigare’. Nelle immagini in questione, Luciano e Manuela discutono in lontananza e vengono ripresi da qualcuno; poi, pochi istanti dopo, lei lo tira a se e lo bacia con passione. La lite si conclude dunque tra abbracci e dolcezze. Una bella scena, insomma, peccato che a tanti sia parsa come totalmente costruita.

Pioggia di critiche per Manuela e Luciano dopo Temptation Island

Il fatto che qualcuno li riprendesse durante la lite e che tutto sia poi finito sui social di Luciano Punzo ha portato molti follower a storcere il naso e sospettare che la scena sia stata creata dai due a tavolino. Pochi istanti e su Twitter come su Instagram si sono scatenati i commenti del web.

Eccone alcuni: “Le storie su IG di Luciano e Manuela di TI che fanno finta di litigare che cosa super cringe”; “Luciano e Manuela di Temptation Island sono la cosa più cringe e fake che abbia mai visto. Non so neanche da dove partire. La finta lite con Paparazzi in sottofondo e la scritta “scusate l’assenza ma anche noi litighiamo”, i tag o il limone con la canzone Baciami. MA CHE ROBA È”. Insomma, fioccano dubbi sulla coppia, di fronte ai quali Luciano si è già esposto in precedenza, negando tutte le accuse sulla relazione.

