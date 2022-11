Luciano Punzo/ La (ex) fidanzata Manuela Carriero:”Se dovessi vederlo flirtare starei molto male”

Luciano Punzo e Sarah Altobello: strategie e nomination al GF VIP

Luciano Punzo nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si confida con Sarah Altobello sui coinquilini e sulle prossime nomination. L’ex tentatore di Temptation Island si è ritrovato con Sarah a parlare di strategie di gioco e delle future nomination visto che molto presto anche loro entreranno ufficialmente in gioco e potranno decidere quale compagno nominare. Il modello non nasconde di avere le idee molto chiare visto che sin dal suo ingresso nella casa ha avuto modo di parlare e confrontarsi con i compagni d’avventura facendosi un’idea bella chiara di tutti i vipponi, ma non si è pronunciato sul nome che farà durante le nomination.

Anche Sarah Altobello non nasconde di avere le idee molto chiare lanciandosi e rivelando che potrebbe nominare un lui che “cerca sempre la lite” senza però fare il nome. Infine i due parlano di Nikita Pelizon con Sarah che rivela: “non l’ho ancora inquadrata e mi sono sentita gli occhi addosso”. Luciano, invece, non nasconde di esserci rimasto male per le parole che ha sentito in giardino scambiate tra Alberto a Nikita.

Intanto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Manuela Carriero ha parlato dell’ex fidanzato Luciano Punzo. “Il GF Vip è arrivato all’improvviso. È stata una doccia fredda. Noi eravamo in una fase di stallo” – ha dichiarato al settimanale Chi. La ex concorrente di Temptation Island ha raccontato: “io vivo a Napoli a casa della bisnonna e sono amata dalla sua famiglia. Nell’ultimo periodo eravamo in crisi, è vero. Non sono sicura di riuscire a reggere. Se dovessi vederlo flirtare nella Casa starei male, molto male”.

La storia tra i due è terminata pochissimi giorni fa come aveva rivelato l’influencer Amedeo Venza: “Manuela e Luciano si sono lasciati esattamente i primi di ottobre, quindi un mesto fa. Diciamo che è stata Manuela a decidere di chiudere definitivamente la storia. Quest’estate hanno avuto una mezza rottura, poi lui è venuto in Puglia a farle una sorpresa e si sono riappacificati”.











