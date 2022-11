Luciano Punzo, massaggio hot ad Alberto De Pisis/ “Facciamo un por*o…”

Luciano Punzo e Alberto De Pisis: massaggio bollente al Grande Fratello Vip 2022

E’ stata una notte movimentata quella della casa del Grande Fratello vip 2022. Dopo aver intrattenuto il pubblico con il “Cortiletto show”, i concorrenti si sono intrattenuti fino a notte fonda e, tra una chiacchierata e un’altra, non sono mancati i momenti più caldi. Ad attirare l’attenzione del popolo del web sono stati Luciano Punzo e Alberto De Pisis. L‘ex tentatore di Temptation Island che si è scagliato contro Edoardo Donnamaria in confessionale, si è avvicinato molto a De Pisis e, la scorsa notte, mentre Alberto era con Oriana Marzoli, ha cominciato a togliergli i vestiti.

Mentre canticchiava You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker, Punzo ha cominciato a togliere la cravatta e a sbottonare la camicia che indossava Alberto scatenando i primi commenti del web. Successivamente, in camera da letto, i due sono stati protagonisti di un massaggio che ha portato gli utenti di Twitter a creare la nuova ship tra i due.

Luciano Punzo e Alberto De Pisis vicini

Alberto De Pisis che aveva provato un interesse immediato per Edoardo Donnamaria che, nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si è innamorato di Antonella Fiordelisi, sta trascorrendo diverso tempo con Luciano Punzo a cui ha chiesto un massaggio. L’ex tentatore ha deciso di massaggiarlo e, durante il momento, si è lasciato andare ad una serie di battute ironiche. “Facciamo un p***o, lo sto vio***tando, adesso me lo sto…”, ha scherzato Punzo.

Il massaggio di Luciano ad Alberto, tuttavia, non è passato inosservato e, su Twitter, gli utenti hanno cominciato a commentare facendo nascere anche la ship degli Albano. “Ok il massaggio, ma avete sentito bene le parole che diceva ad Alberto mentre si muoveva?”, “Questo massaggio è oltre le Cinquanta Sfumature di Rosso”. “Questo massaggio è davvero profondo e noi capiamo bene Luciano“, sono alcuni dei commenti.

