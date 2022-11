Luciano Punzo: “Nikita? Cocaina di cui non puoi fare a meno”/ Gaffe in diretta, Onestini: “Ma cosa dici?”

Luciano Punzo e la frase su Nikita Pelizon: gaffe in diretta al Grande Fratello Vip

Luciano Punzo, in confessionale con Edoardo Tavassi e Luca Onestini durante il collegamento con Alfonso Signorini per le anticipazioni della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022, esprimendo la propria impressione su Nikita Pelizon, si è lasciato andare ad una dichiarazione forte con cui ha provato ad esprimere il proprio interesse nei confronti della vippona. Alfonso Signorini, dopo aver osservato i tre nuovi concorrenti nella casa, ha notato la propensione di Luciano, ma anche di Luca Onestini, a trascorrere diverso tempo in compagnia di Nikita.

Avendoli entrambi in confessionale con Edoardo Tavassi, il conduttore del reality show ha lanciato una provocazione all’ex tentatore, tornato da poco single dopo la fine della storia d’amore con Manuela Carriero e all’ex tronista di Uomini e donne. “Se dico Nikita?“, ha chiesto Signorini. dopo aver sorriso, sia Luciano che Luca Onestini hanno confermato l’interesse per Nikita utilizzando parole particolari.

Luciano Punzo e le frasi su Nikita Pelizon

“Se mi dici Nikita ti dico vulcano di energia, tornado, una cocaina di cui non puoi fare a meno”, le parole di Luciano Punzo. “Ma cosa dici?”, ha ribattuto Luca Onestini che ha poi aggiunto – “Dice che è come una sostanza stupefacente”. “Mi sa che piace a tutti e due Nikita anche se lei più che Luciano guarda Luca”, ha commentato Signorini.

Le parole di Luciano hanno scatenato diverse reazioni sui social. C’è chi ha visto nelle parole di Luciano un modo per esprimere il forte interesse per Nikita e chi, invece, ha considerato troppo forte l’espressione di Punzo con Luca che ha provato a smorzare i termini.

Edoardo: -“Posso di na cosa? In realtà piace pure un po’ a me” EDO TI AMO ⚰️#GFvip #nikiters #nikevra pic.twitter.com/DqRKwL9BZp — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 7, 2022













