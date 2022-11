Grande Fratello Vip 2022, 15a puntata/ Diretta: Antonella vs Gianluca Benincasa e sorpresa per Alberto…

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni quindicesima puntata

Lunedì 7 novembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello vip 2022. Giunti alla quindicesima puntata, gli equilibri, nella casa di Cinecittà, come ha confermato anche Alfonso Signorini annunciando le anticipazioni, sono cambiati. L’ingresso di Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Luciano Punzo e Luca Onestini ha ravvivato l’atmosfera, ma ha anche dato vita a nuove dinamiche. Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, farà il punto sul rapporto tra i vecchi concorrenti e i nuovi inquilini: cosa sarà accaduto?

Micol Incorvaia ha violato il regolamento del GF Vip/ Provvedimento disciplinare in arrivo? Ecco perché

Nel corso della puntata, sarà svelato anche il nuovo preferito del pubblico. Al televoto ci sono Nikita Pelizon che è stata più volte eletta la favorita dal pubblico, George Ciupilan e Attilio Romita. Anche questa sera, il vincitore del televoto manderà direttamente al televoto per l’eliminazione uno degli sconfitti. In pole per la vittoria c’è sicuramente Nikita che, se dovesse risultare ancora la favorita, manderebbe sicuramente al televoto Attilio Romita. Andrà davvero così?

Mamma di Alberto De Pisis, chi è?/ "Non è la tipica madre che ti aspetta a cena ma…"

Antonella Fiordelisi: confronto con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa e scontro con Oriana Marzoli?

Dopo essere stata la protagonista della scorsa puntata quando si è ritrovata in casa Micol Incorvaia, l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si appresta ad essere una protagonista anche della puntata di questa sera del Grande Fratello vip. Antonella, infatti, non ha reagito benissimo all’ingresso di Micol e di Oriana Marzoli. Sulla prima, tuttavia, si è già ricreduta ammettendo di considerarla una “brava e simpatica ragazza“. Discorso diverso, invece, su Oriana Marzoli di cui non ha gradito il suo avvicinamento ad Edoardo Donnamaria in sua assenza per dargli consigli sulla loro relazione. Nonostante un confronto, tra le due pare non ci sia molta simpatia.

Antonella Fiordelisi, rischia un provvedimento disciplinare?/ "Sorpresa spiacevole"

La serata della Fiordelisi sarà particolarmente movimentata perchè avrà un confronto con Gianluca Benincasa, il suo migliore amico con cui ha avuto una relazione finita alcuni mesi fa. Benincasa, tuttavia, dopo aver visto l’avvicinamento di Antonella ad Edoardo Donnamaria, ha parlato di pausa di riflessione: quale sarà la verità?

Sorpresa per Alberto De Pisis: al Grande Fratello vip 2022 arriva la madre?

Serata piacevole ed emozionate per Alberto De Pisis che, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha parlato della lotta contro il tumore e del rapporto con il padre che, dopo la separazione dei genitori, non è stato idilliaco. Rapporto che, oggi, Alberto ha ritrovato con grande gioia. Questa sera, De Pisis riceverà una sorpresa davvero speciale: arriverà il padre o la madre? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la puntata.

Come sempre, l’ultima parte del quindicesimo appuntamento, sarà dedicata alle nomination. I nuovi sei concorrenti sono ancora immuni e non potranno nominare ed essere nominati. Tra i vecchi concorrenti chi finirà al televoto per l’eliminazione che ci sarà nella prossima puntata?











© RIPRODUZIONE RISERVATA