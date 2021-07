Luciano Punzo, tentatore Temptation Island 2021/ Conquisterà Manuela Carriero?

Chi è Luciano Punzo il tentatore di Manuela Carriero?

Luciano Punzo è tra i tentatori di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La sua bellezza non è certo passata inosservata all’interno del villaggio delle fidanzate visto che durante la prima puntata del programma si è fatto notare da Manuela Carriero, la fidanzata di Stefano Sirena. La ragazza ha deciso di mettersi in gioco nel programma prodotto da Maria De Filippi dopo i ripetuti tradimenti del fidanzato. Proprio all’interno del villaggio Manuela si è avvicinata molto al bel modello napoletano che sembrerebbe essere interessato a lei. Tra i due, infatti, c’è stato un primo approccio fatto di chiacchiere, ma anche discorsi importanti che hanno visto Manuela parlare proprio del rapporto col fidanzato Stefano. Va detto che il tentatore non è nuova al mondo dello spettacolo, visto che in passato ha partecipato al reality game Pechino Express, mentre sulla sua vita privata possiamo solo dirvi che è padre di una bambina nata dall’amore con la ballerina Valeria Iacomini.

Luciano Punzo da Pechino Express a Temptation Island

Chi è Luciano Punzo, il bel tentatore di Temptation Island 2021? Dopo l’esperienza televisiva di Pechino Express, Luciano si è fatto notare nei salotti televisivi di Barbara d’Urso sino alla recente esperienza nel reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Ma conosciamo qualcosa in più sul suo conto. “Sono originario di Napoli centrale, ma da molti anni vivo con la mia famiglia a San Giorgio a Cremano, luogo natale del grande Massimo Traisi, uno dei miei modelli di riferimento” – ha raccontato il modello in una intervista rilasciata a ilblogdiuominiedonne.net. Tra le sue più grandi passioni c’è la palestra, ma anche il fitness. Non solo, il modello ha raccontato: “amo i Social Network, mi piace postare foto e clip durante gli allenamenti in palestra che sono molto apprezzate dalle mie amiche”. Consapevole della sua bellezza, Luciano ha precisato: “la bellezza è importante, ma non è tutto, può essere un punto a favore, ma anche un’arma a doppio taglio. Quando sei bello devi dimostrare sempre di più, che c’è altro a parte i primi dieci secondi di ‘piacevole visibilità”. Infine tra i suoi sogni nel cassetto c’è quello di diventare un attore. Ci riuscirà?

