Luciano Spalletti nuovo allenatore dell’Italia?/ Ultime notizie, FIGC può andare in causa con il Napoli

LUCIANO SPALLETTI NUOVO ALLENATORE DELL’ITALIA: L’ACCORDO CON LA FIGC

Luciano Spalletti nuovo allenatore dell’Italia è una ipotesi sempre più probabile, perché il tecnico di Certaldo ha detto sì alla Nazionale: la FIGC conta di annunciarlo domani, sabato 19 agosto 2023, anche se si profila il rischio di una causa con il Napoli che a quel punto coinvolgerebbe anche la stessa FIGC. Ieri, giovedì 17, è stata una giornata importante perché l’accordo sembra essere arrivato; oggi, venerdì 18, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e Luciano Spalletti si incontreranno e, salvo colpi di scena, dovrebbero raggiungere l’accordo che poi sarebbe ufficializzato verosimilmente domani, che dovrebbe essere il giorno quindi di Luciano Spalletti nuovo allenatore dell’Italia.

Sappiamo che il tempo stringe, perché il 9 settembre in Nord Macedonia e il 12 settembre a San Siro contro l’Ucraina l’Italia è attesa da due partite di fondamentale importanza nelle qualificazioni per gli Europei 2024 in Germania, cominciate a marzo con una sconfitta contro l’Inghilterra e una vittoria a Malta, naturalmente sotto la guida dell’ormai ex c.t. dimissionario Roberto Mancini. Di conseguenza, Luciano Spalletti come nuovo allenatore dell’Italia dovrà subito mettersi al lavoro, con uno staff che comprenderà il suo vice storico Marco Domenichini, il preparatore atletico Francesco Sinatti e un assistente tecnico fra Daniele Baldini e Alessandro Pane, o forse entrambi. Inoltre, Luciano Spalletti dovrebbe essere il supervisore delle tre Nazionali principali, cioè Under 21 e Under 20 comprese, come già era Mancini.

LUCIANO SPALLETTI NUOVO ALLENATORE DELL’ITALIA: FIGC COINVOLTA NELLA CAUSA CON IL NAPOLI?

Fin qui, tutto riguarda la trattativa di Luciano Spalletti con la FIGC per diventare il nuovo allenatore dell’Italia. Evidentemente però c’è da sciogliere il nodo della clausola, se tecnico e Federcalcio troveranno l’accordo ecco che la FIGC potrebbe trovarsi direttamente coinvolta in una causa con il Napoli. Innanzitutto bisogna osservare che questa clausola da pagare per essere liberato dal Napoli è un peso per Luciano Spalletti, perché ha creato un clima spiacevole per il c.t. in pectore, impossibilitato a iniziare il mandato con la serenità e il consenso necessari. La FIGC però gli ha ribadito tutto l’appoggio possibile nell’eventualità di affrontare un contenzioso con Aurelio De Laurentiis, che come noto ha una posizione rigida sulla clausola presente nel contratto con il Napoli.

La speranza di Luciano Spalletti e della FIGC, al di là dei rapporti al momento tesissimi con la sua ex società, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è quella di evitare una controversia legale. Spalletti è assistito da suo figlio Samuele, avvocato che si avvale della collaborazione dello studio legale milanese Gattai e Minoli Partners. Se invece sarà inevitabile affrontarla, ovviamente l’allenatore campione d’Italia in carica sarebbe a quel punto spalleggiato anche dai legali della FIGC, al momento fuori dai giochi perché estranei alla vicenda. Con la Federazione, a quel punto, Spalletti analizzerà più nello specifico il discorso, finora affrontato senza andare a fondo, della manleva relativa all’eventuale corresponsione della penale prevista dalla clausola del suo vecchio contratto con il Napoli. Vedremo come evolverà la vicenda legale, adesso però la priorità è nominare al più presto Luciano Spalletti nuovo allenatore dell’Italia.











