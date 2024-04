Luciano Teodori, chi è il marito di Gigliola Cinquetti/ “Ci siamo conosciuti e scelti senza esitare”

Luciano Teodori, chi è il marito di Gigliola Cinquetti: il matrimonio nel 1979

Luciano Teodori è il marito di Gigliola Cinquetti, cantante icona della musica italiana che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai 1. L’interprete de Non ho l’età è piuttosto riservata, così come l’uomo della sua vita, schivo ai riflettori televisivi e lontano dal mondo dello spettacolo. Di Luciano Teodori sappiamo che è un giornalista di professione e che ha conosciuto la cantante negli anni ’70. La coppia, dopo poco tempo, convolò a nozze nel 1979.

“Non ho l'età", compie 60 anni la canzone con cui Gigliola Cinquetti vinse Sanremo/ Il significato del brano

Dal loro amore sono nati due figli, Giovanni nel 1980 e Costantino nel 1984, i quali presero parte nel 2013 a Pechino Express come “I figli di”. Ma com’è nato l’amore tra Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori? In un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso novembre, la cantante aveva rivelato: “Lui, che è un giornalista, si inventava un servizio al giorno pur di intervistarmi, anche in cose in cui non c’entravo niente! Mi divertiva e mi diverte ancora oggi da morire perché lui è ironico, io invece un po’ meno. In televisione poco però, un po’ perché sono timida, un po’ perché ho paura che diventi un obbligo“.

Giovanni e Costantino Teodori, chi sono i figli di Gigliola Cinquetti/ "Difficile dire cosa sia la maternità"

Gigliola Cinquetti e il marito Luciano Teodori: “Con lui mi sono fidata sempre“

Luciano Teodori è spesso schivo ai riflettori e, nelle sue sporadiche apparizioni in televisione, è sempre stato affiancato dalla moglie. Gigliola Cinquetti, parlando del marito in un’intervista a Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera un anno fa, aveva raccontato: “Ho fatto tanti programmi con mio marito. Avevo tagliato i capelli dopo il matrimonio, perché era un passo che non mi aspettavo neanche di avere il coraggio di fare, ci siamo sposati in tre mesi, ci siamo conosciuti e scelti senza esitare. È stato bello, ma non è una cosa che uno fa così alla leggera“.

Gigliola Cinquetti chi sono i genitori/ "Abbiamo condiviso giorni incredibili, mia madre era pigra e..."

La coppia ha decisamente bruciato le tappe dopo la prima conoscenza, con l’immediato matrimonio e la decisione della cantante di fidarsi ciecamente di questa scelta d’amore. Scelta che alla fine, dopo oltre 40 anno di nozze, si è rivelata decisamente vincente: “Ho preso questo impegno praticamente al buio, mi fidavo e qualsiasi cosa sia accaduta in questi più di 40 anni con Luciano mi sono fidata, sempre”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA