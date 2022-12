Luciano Teodori, marito Gigliola Cinquetti/ “Quando mi sono sposata, mi sono detta…”

Luciano Teodori, chi è il marito di Gigliola Cinquetti

Luciano Teodori è il marito di Gigliola Cinquetti nonchè il suo grande ed unico amore. L’incontro tra i due avvenne quando la cantante era già una star. Il successo, infatti, stravolse la vita della Cinquetti quando aveva solo 16 anni. Se Gigliola Cinquetti ha dedicato tutta la vita alla musica, Luciano Teodori si è dedicato totalmente al giornalismo senza trascurare la sua bellissima storia d’amore con la cantante, iniziata anni fa e che dura ancora oggi. La coppia si è sposata nel 1979 quando la Cinquetti aveva 29 anni. Un amore grande quello della coppia in cui, inizialmente, in pochi credevano come ha raccontato più volte, in varie interviste, la stessa Cinquetti.

La coppia, però, ha dimostrato di essere più forte di tutto e di tutti formando anche una famiglia con la nascita dei figli Giovanni e Costantino nati rispettivamente nel 1980 e 1984.

Luciano Teodori e l’amore con Gigliola Cinquetti: le parole della cantante

Una vita insieme per Luciano Teodori e Gigliola Cinquetti che sono sempre più innamorati e uniti. L’amore è sempre strato un desiderio della cantante che, in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata al Corriere della Sera, ha detto: “Sono stata per 15 anni con la valigia in mano, ricordo ancora la fatica e l’intensità di quelle esperienze. Ma quando mi sono sposata nel 1979 (con il giornalista Luciano Teodori) e ho fatto due figli mi sono detta che non potevo continuare ad andare in giro per il mondo. Soprattutto non volevo”, le parole della cantante.

“Volevo godermi la vita. Lavorando e basta tutto ti passa davanti, un giorno sei qua, un altro là, non costruisci relazioni, non costruisci niente per te. Io invece volevo costruire, volevo divertirmi, volevo godere la mia vita. Con mio marito abbiamo girato l’Italia, abbiamo fatto tanti viaggi all’estero per far vedere il mondo ai bambini”, ha concluso.

