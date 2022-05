Luciano Teodori, marito Gigliola Cinquetti/ “Siamo cresciuti insieme. Dopo il sì…”

Luciano Teodori, chi è il marito di Gigliola Cinquetti

Luciano Teodori, reporter e giornalista, è il marito e padre dei figli di Gigliola Cinquetti. Un amore nato quando la cantante era giovanissima e che l’ha accompagnata per tutta la vita. Una coppia solida, unita e riservata che ha sempre vissuto il proprio amore lontano dalle luci dei riflettori. Ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Gigliola Cinquetti è pronta a svelare i segreti del suo rapporto con lo storico compagno di vita che è sempre rimasto al suo fianco condividendo con lei le gioie della vita privata e della sua straordinaria carriera. Il loro amore è nato sull’Isola di Ponza, dov’erano in vacanza, e da quel momento non si sono più lasciati.

“Finché poi alla terza non ci siamo più lasciati un secondo. Ci siamo appiccicati, siamo stati tre mesi insieme e ci siamo sposati, perché abbiamo capito che non riuscivamo più a staccarci”, ha raccontato la cantante in una precedente intervista rilasciata sempre ai microfoni di Serena Bortone.

Luciano Teodori e Gigliola Cinquetti, il gossip dopo il matrimonio

Il matrimonio improvviso tra Luciano Teodori e Gigliola Cinquetti aveva scatenato i pettegolezzi sul loro rapporto. C’era, infatti, chi non credeva alla durata del matrimonio che, invece, dura da anni. “Dopo le nostre nozze a sorpresa ci fu un gran spettegolare. Un’amica di mia madre diceva che non sarebbe durata perché tra noi c’era solo una grande attrazione fisica. E menomale che c’era solo quella, forse è per questo che dura!”, aveva dichiarato la cantante nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Il tempo, naturalmente, ha dato ragione alla cantante e al marito che oggi sono ancora felicemente sposati, uniti e sempre più innamorati. Nella nuova intervista a Oggi è un altro giorno, racconterà nuovi dettagli?

