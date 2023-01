Lucien Morisse e Richard Chanfray, chi sono gli ex di Dalida/ Matrimonio lampo e…

Dalida e il matrimonio lampo con Lucien Morisse

Dalida è una delle artiste più amate del mondo dello spettacolo che Serena Bortone ha deciso di ricordare all’interno della puntata di Oggi è un altro giorno del 17 gennaio. Dalida è stata una vera diva che, oltre a far parlare di sè per la bellezza e il suo talento, ha conquistato le prime pagine dei giornali dell’epoca con i suoi amori tormentati. Il primo marito di Dalida è stato Lucien Morisse. I due ebbero un matrimonio lampo. L’amore tra i due nacque nel 1956 quando la diva era all’inizio della sua carriera. Il matrimonio arrivò nel 1961, ma durò davvero pochi mesi.

Italo Moscati ricorda Gina Lollobrigida/ "Portava dentro di sé qualcosa che..."

Nonostante la fine del matrimonio, Morisse rimase legato a Dalida assistendo da lontano alla storia d’amore di lei con Luigi Tenco e al tentato suicidio di Dalida in seguito alla morte di Tenco. Un amore molto tormentato quello di Morisse per Dalida che si concluse in modo tragico nel 1970 con con la morte di lui che si suicidò con un colpo di pistola alla testa.

Maria Chiara Milano Vieusseux, chi è la moglie di Matteo Bassetti/ "Primo incontro…"

L’amore tra Dalida e Richard Chanfray

Uno dei grandi amori di Dalida è stato Richard Chanfray, noto sotto il nome d’arte di Comte de Saint-Germain. I due restarono insieme per ben nove anni ed è stata, effettivamente, la storia più lunga della diva. Dopo la fine dell’amore con Dalida, Richard Chanfray ritrovò l’amore con una nuova compagna con cui si suicidò nel 1983.

La diva, invece, ebbe poi un’altra storia d’amore con col medico François Naudy. Anche l’amore con quest’ultimo fu abbastanza tormentato e si concluse nel 1987. Per la diva fu una vera e propria delusione che portò Dalida alla depressione che la portò, poi, al suicidio.

Dalida, come è morta/ Il suicidio nel 1987: "La vita mi è insopportabile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA