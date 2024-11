Lucilla Agosti è tra i concorrenti della quarta edizione de La Talpa, il popolare reality show tornato in onda dopo dieci anni e affidato alla conduzione di Diletta Leotta. Nel gruppo di concorrenti chiamati a scoprire chi è la talpa c’è anche la conduttrice radio-televisiva che in passato ha lavorato anche come attrice. Ricordiamo che la Talpa è un reality differente da tutti gli altri, visto che i concorrenti devono collaborare tra di loro per completare varie sfide fisiche e mentali per accumulare un premio significativo per il vincitore finale. Attenzione: tra loro è “la Talpa”, un agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo. Possibile che la talpa di questa edizione sia proprio Lucilla? In realtà sui social in tanti fanno il suo nome dopo essersi soffermati su un dettaglio che riguarda il logo del programma.

Alessandro Egger, chi è/ Ha una fidanzata? E' diventato famoso da piccolissimo

Proprio come è successo nelle precedenti edizioni, tutto ha un senso in questo reality show, anche lo stesso logo del programma. Il logo dell’edizione 2024 de La Talpa presenta un sole con all’interno un bagliore: un dettaglio che ha spinto il popolo del web ad ipotizzare sia proprio Lucilla l’agente segreto chiamato a sabotare il percorso del gruppo.

Roberta Mastromichele, fidanzata di Gilles Rocca/ Lui troppo vicino a Orian Ichaki? La reazione dell'attrice

Lucilla Agosti è la Talpa di questa edizione? Dettagli nel logo

Ma non finisce qui, visto che i fan più attenti de La Talpa hanno notato che nel titolo di questa edizione c’è la voce “Who is the mole” posizionato proprio sotto il nome del programma. Guarda caso sono proprio LA, le iniziali di Lucilla Agosti. Che dire: molti dettagli portano a pensare che possa essere proprio la conduttrice l’agente segreto di questa edizione. Non solo, durante la prima puntata Lucilla ha attirato l’attenzione del pubblico da casa, ma anche dei compagni visto che ha rallentato la prova del fuoco. Durante la prova, infatti, la concorrente ha smarrito un medaglione che le era stato consegnato. E’ stato un incidente oppure l’ha fatto apposta?