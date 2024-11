Tra indizi, sospetti e dinamiche intricate siamo giunti all’atto conclusivo de La Talpa 2024: in vista della finale il focus non può che andare sui concorrenti che proprio questa sera cercheranno di dirimere le ultime questioni e tirare le somme. Spicca il percorso di Lucilla Agosti, spesso ‘tirata’ nelle esternazioni ma molto attenta nelle sue strategie di gioco, brava a pizzicare nel momento giusto. Ma più che del percorso, gli appassionati di cronaca rosa si staranno certamente chiedendo: chi è Vanni Oddera, compagno di Lucilla Agosti?

Orian Ichaki, la finalista de La Talpa 2024 ha un fidanzato?/ I rumor su Federico Rossi e con Andrea Preti…

Due settori differenti, lei il mondo della radio e della conduzione; lui lo sport, precisamente il motocross. Vanni Oddera – compagno di Lucilla Agosti, finalista a La Talpa 2024 – è infatti campione della categoria sportiva ed è dunque distante dal mondo dello spettacolo. Nel merito della liaison sappiamo che da diversi anni condividono l’amore ed entrambi hanno una figlia, nate da relazioni precedenti.

Angelo Madonia espulso da Ballando con le stelle 2024: "Divergenze professionali"/ Pellegrini senza maestro!

Vanni Oddera, compagno di Lucilla Agosti finalista a La Talpa 2024: dalla bellezza della liaison alla malattia

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, proprio Vanni Oddera – compagno di Lucilla Agosti, finalista a La Talpa 2024 – ha parlato della splendida liaison con la concorrente del reality sottolineando come sia speciale per lui la love story al netto dei tanti cambiamenti che entrambi hanno dovuto apportare alle reciproche vite. “Sono davvero innamorato, è davvero una storia bellissima e al contempo difficile visto che abbiamo dovuto fare diversi cambiamenti nella nostra vita”. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin il compagno di Lucilla Agosti ha anche parlato di qualcosa di più delicato, ovvero la malattia: “Soffro della sindrome di Kartagener, significa che ho il cuore a destra piuttosto che a sinistra; vale anche per altri organi. Per questa ragione il sangue circola in maniera contraria…”