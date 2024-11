La talpa 2024: anticipazioni e diretta ultima puntata

Oggi, lunedì 25 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette l’ultima puntata de La Talpa 2024. Dopo gli ascolti bassi fatti registrare dalla scorsa puntata, Mediaset ha deciso di chiudere in anticipo il reality show tornato in onda dopo anni dall’ultima edizione condotta da Paola Perego. Quella in onda questa sera è una maxi puntata che ingloba gli ultimi tre appuntamenti del reality show condotto da Diletta Leotta che sarà alla guida di una serata lunga durante la quale ci saranno tante prove da affrontare e, soprattutto, tante eliminazioni che porteranno a scoprire chi è la talpa e ad eleggere il vincitore.

Dopo l’eliminazione di Elisa Di Francisca, i concorrenti in gara questa sera sono: Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Müller, Veronica Peparini, Andrea Preti e Gilles Rocca. Chi tra questi è la talpa? E chi, invece, riuscirà a portare a casa la vittoria?

La talpa 2024: le prove dell’ultima puntata

Nel corso dell’ultima puntata de La talpa 2024 in onda questa sera, sono tante le prove che i concorrenti in gara dovranno affrontare sia per far aumentare il bottino sia per scoprire l’identità della talpa. Tra le prove più difficili c’è quella che affronteranno Veronica Peparini e Marina La Rosa che, nel corso della Grasnde prova, dovranno immergersi in una grande teca piena d’acqua melmosa. Per liberarsi dovranno trovare le chiavi dei lucchetti poste sul fondo. La prova coinvolgerà anche il gruppo che, invece, dovrà arrampicarsi in cima a una pedana obliqua per chiudere con delle brugole le valvole che fanno fuoriuscire l’acqua. Sarà una prova complessa che metterà a dura prova non solo l’armonia del gruppo, ma soprattutto la fedeltà di ciascun componente al gruppo stesso.

Successivamente, i concorrenti si sposteranno nell’Anfiteatro di Sutri per vivere «le Olimpiadi della Talpa: la corsa delle bighe, la corsa degli asini e il lancio del giavellotto. Soltanto due arriveranno all’ultima competizione perché ogni gara è ad eliminazione», annuncerà la conduttrice Diletta Leotta. Veronica Peparini avrà il compito di guidare i compagni come un vero coach mentre il resto del cast dovrà eleggere una regina o un re che prenderà «decisioni importantissime».

Come vedere in diretta streaming La talpa 2024

L’ultima, maxi puntata de La talpa 2024 può essere vista in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30, con la conduzione di Diletta Leotta. Il reality, inoltre,. può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito di Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione dove sono disponibile anche le precedenti puntate, le clip delle varie prove e contenuti esclusivi sui singoli concorrenti.

