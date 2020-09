Lucio Battisti, “Io tu noi Lucio”/ Diretta e ospiti: da Verdone a Vasco Rossi

IO TU NOI E LUCIO: IL DOCUFILM PER RICORDARE LUCIO BATTISTI

Giovedì 10 settembre, in prima sera, Raidue trasmette “Io tu noi, Lucio”, un docufilm di Giorgio Verdelli, dedicato alla memoria di Lucio Battisti, 22 anni dopo la morte, avvenuta il 9 settembre. A guidare i telespettatori in quello che sarà un racconto nella vita e nella musica di Battisti sarà l’attrice Sonia Bergamasco. “Io tu noi, Lucio” condurrà il pubblico di Raiuno in quello che era il mondo di Battisti: chi è cresciuto con la sua musica avrà così la possibilità di rivivere gli esordi dell’artista, ma anche i frionfi insieme a Mogol fino alle ultime canzoni i cui testi erano della moglie, in arte Velezia, e del poeta Pasquale Panella. Non mancheranno le immagini d’archivio che accompagneranno le canzoni di Battisti, pietre miliari della musica italiana e colonna sonora di tante generazioni come Ancora tu, Il tempo di morire, Un’avventura, Acqua azzurra, acqua chiara, Il mio canto libero, Emozioni, I giardini di marzo, Anna, La collina dei ciliegi, Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi, Sì, viaggiare, Con il nastro rosa, La canzone del sole, Non è Francesca, e tantissimi altri successi.

GLI OSPITI DI IO TU NOI E LUCIO, SERATA OMAGGIO PER LUCIO BATTISTI

Tanti amici e colleghi ricorderanno Lucio Battisti nel corso del viaggio di Io tu noi, Lucio. Attori e cantanti cresciuti con la musica di Battisti e che, in alcuni casi, hanno avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui la passione per la musica. Nel docufilm, ci saranno saranno Carlo Verdone, Paola Turci, Ron, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi, Gianna Nannini, Riccardo Scamarcio, Vasco Rossi, Ermal Meta, Mogol, Geoff Westley, Edoardo Bennato, Mario Lavezzi, Mario Biondi, Renzo Arbore. E ancora, Tony Cicco, Franco Mussida, Claudio Pascoli, Franco Daldello, Roby Matano, Pietruccio Montalbetti, Alberto Radius, Vince Tempera, Alberto Salerno, Ron, Mara Maionchi, Claudio Bonivento, Le Vibrazioni, Colapesce, Antonio Di Martino. Tutti racconteranno aneddoti e ricordi del Lucio artista e uomo.



