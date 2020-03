Lucio Dalla e Ornella Vanoni/ “Era il migliore, musicista unico”

Lucio Dalla è stato un grandissimo amico di Ornella Vanoni, la cantante protagonista di “In arte Ornella”, lo speciale televisivo curato da Pino Strabioli e trasmesso su Rai3. Durante la sua lunghissima carriera, la Vanoni ha avuto l’occasione di lavorare anche con il grandissimo Lucio scomparso il 1 maggio del 2012 a causa di un infarto in Svizzera. Da allora sono passati otto anni, ma la musica di Dalla risuona ancora oggi più forte di prima. Diverse le serate evento organizzate in memoria del grande cantautore bolognese la cui vita si è più volte incrociata con quella di Ornella. I due, infatti, si sono conosciuti proprio quando la Vanoni era la compagna di Gino Paoli. Da allora i due sono diventati amici e hanno condiviso più volte anche il palcoscenico insieme. Il ricordo di Lucio però ancora oggi è difficile da gestire per la Vanoni che, durante un evento televisivo condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 dove ha partecipato per omaggiare la sua musica, è scoppiata in lacrime.

Ornella Vanoni: “Gino Paoli è un grande, ma Lucio Dalla aveva più cose”

“Scusate. Tutte le volte che sento Lucio mi viene da piangere” ha detto Ornella Vanoni poco dopo l’esibizione. Ad andarle incontro la conduttrice Michelle Hunziker che per sdrammatizzare le ha detto: “dai è stato protagonista di un filmato con una scimmia”. Allora la Vanoni ha replicato: “veramente? Sarà stata sua sorella!”. La battuta della Vanoni è stata accolta con un “ma no!” della Hunziker, che subito dopo precisa “va be’, a quest’ora starà ridendo…”. Proprio in quel momento la Vanoni si lascia scappare: “era proprio brutto. Però, quando parlava, sapeva affascinarti”. Non è l’unica volta che Ornella ha parlato del grandissimo Lucio Dalla, visto che durante un evento parlando proprio del collega scomparso ha dichiarato: “per me, nonostante Paoli sia un grande, ritengo Lucio che sia una persona che aveva più cose. Aveva una vocalità straordinaria che poteva fare quello che voleva, suonava ed era un musicista eccezionale. Ha scritto dei testi laceranti tanto sono tristi di una persona sola, brutta tanto quanto dei testi pieni di ironia da buttarsi per terra. Ritengo Lucio Dalla un pò sopra tutti gli altri”.

