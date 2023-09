Lucio per amico. Ricordando Battisti/ Diretta e ospiti: il retroscena sul duetto di Lucio Battisti e Mina

Lucio per amico. Ricordando Battisti: diretta del docufilm

L’accoppiata musicale di Lucio Battisti e Mogol si rivelava sin dai primi anni ’70 diveniva poi una delle collaborazioni più influenti nel firmamento del cantautorato pop made in Italy. I due artisti cantautori, a dispetto delle critiche, non raccontavano il privato in maniera così disimpegnata. Canto libero ne é la testimonianza musicale, a detta di Mogol che si racconta al docufilm Lucio per amico. Ricordando Battisti. “Il fatto che allora se lasciavi la donna, lei non ti perdonava…ma questo un inno alla libertà. Era talmente bella”, dichiara Mogol. E poi l’incontro fatidico di Lucio Battisti in musica, nel ’72. L’ invito a cantare con Mina, da parte della stessa leggendaria cantante, che prontamente si dichiarava una fan dell’artista: “io molto spesso canto le tue canzoni”.

Lucio Battisti e il “no” alla promozione

Lucio Battisti non aveva bisogno di promozione e insistere sulla promo per lui non avrebbe avuto senso, visto il rapporto viscerale e simbiotico con i fedeli fruitori della sua musica. É il motivo per cui, secondo quanto si apprende dalla diretta di Lucio per amico. Ricordando Battisti in onda sulle reti Rai il cantautore storico non avrebbe mai accettato un tour promozionale nel pieno del successo, che lo coinvolgeva nei primi anni ’70. Insomma, per Lucio Battisti fare musica che avesse un messaggio da lanciare e qualcosa da dare, una riflessione o una emozione da trasmettere e che potesse parlare per altri era l’obiettivo, indipendentemente da consensi e le vendite. La musica, in questo senso era l’urgenza e il bisogno del cantautore legati al senso di farla. (Agg.di Serena Granato).

Lucio Battisti e la mancata vittoria del Festival

Nel mezzo della puntata speciale Lucio per amico. ricordando Battisti, si parla di Non sarà un’avventura di Lucio Battisti, una delle canzoni italiane più rappresentative del cantautorato made in Italy, nella storia. Una canzone che vede Lucio Battisti classificarsi fuori dalla Top 5 al Festival di Sanremo di quei tempi e che, inaspettatamente, porterà l’artista cantautore dai lunghi capelli ricci, poi di lì a poco, ad un successo travolgente. Segno che il successo per un artista può giungere indipendentemente da una vittoria ad un contest della portata del Festival di Sanremo.

Intorno agli ultimi anni ’60 e inizi anni ’70, quando la TV diventa un mezzo di comunicazione e trasmissione della musica in bianco e nero, Lucio Battisti si imponeva come un fenomeno nel firmamento del pop made in Italy. E basta l’ascolto di Acqua azzurra per capire quanto il cantautorato di Lucio Battisti abbia fatto da precursore al fenomeno delle pop ballad, in testo e musica, dei giorni nostri.

Noemi ricorda Lucio Battisti

La puntata in chiaro tv e streaming di “Lucio per amico. Ricordando Battisti”, in onda in chiaro tv su Rai Uno e in streaming online sul sito di Raiplay vede tra gli altri protagonisti, Noemi lasciarsi andare ad una confessione di sé. Tra gli artisti protagonisti della musica made in Italy nel 2024, viste le anticipazioni che la vedono prossima al rilascio di un nuovo album e al papabile ritorno al Festival della Canzone, Noemi non nasconde l’ispirazione al cantautorato di Lucio Battisti e quanto il compianto artista rappresenti una musa per lei. “Lui fa parte dei miei ascolti”, fa sapere la cantautrice dalla fulva chioma, emozionando gli spettatori della TV di stato. (Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni del docufilm di Lucio Battisti

Mercoledì 13 settembre, in prima serata, dopo l’appuntamento con Affari Tuoi, Raiuno trasmette “Lucio per amico. Ricordando Battiti”, il docufilm realizzato per ricordare e omaggiare uno dei grandi nomi della musica italiana che, con le sue canzoni e la sua voce, ha accompagnato la vita di diverse generazioni. Tutti conoscono e cantano le canzoni di Lucio Battisti che, ancora oggi, è amatissimo non solo da coloro che sono cresciuti con lui, ma anche con le generazioni successive che l’hanno conosciuto solo attraverso le canzoni.

Una serata speciale che renderà omaggio all’arte, alla musica, ma anche all’uomo Lucio a 25 anni di distanza dal giorno della sua morte. Un docufilm ideato e scritto da Maite Carpio e che punta a sviscerare chi era davvero Lucio Battisti attraverso le testimonianze di amici e colleghi, ma anche attraverso video ed immagini inedite.

Lucio per amico. Ricordando Battisti: gli ospiti

Un viaggio intenso e profondo nella vita artistica e personale di Lucio Battisti all’interno di Lucio per amico. Ricordando Battisti che accompagnerà i telespettatori di Raiuno alla ricerca dell’emotività del grande artista. Ad accompagnare il pubblico nelle varie tappe di un viaggio davvero speciale saranno coloro che, nel corso degli anni, hanno potuto condividere non solo il lavoro, ma anche la vita privata con Battisti.

Pietruccio Montalbetti, Roby Matano, Gianni Dall’Aglio, Mario Lavezzi, Franco Daldello, Mara Maionchi, Caterina Caselli, Adriano Pappalardo, Franco Mussida e Tony Cicco sono le voci che accompagneranno il telespettatore alla scoperta del ‘mistero Battisti’ che ha sempre messo al centro della sua vita la musica mettendo in secondo piano il successo e la notorietà.

Le esibizioni live e come vedere in streaming Lucio per amico. Ricordando Battisti

Nel corso della serata non mancheranno le esibizioni live. Ad interpretare alcuni dei grandi successi di Lucio Battisti ovvero Il tempo di morire, Amarsi un po’, Emozioni e Io Vivrò saranno Gianluca Grignani, Noemi, Giovanni Caccamo e Giusy Ferreri. diretti dal maestro Enrico Melozzi.

La serata dedicata totalmente a Lucio Battisti e alla sua musica può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno e in diretta streaming tramite il sito o l’applicazione di Raiplay disponibile per smartphone, smart tv e tablet.











