Lucio Presta, marito di Paola Perego/ “Lavorare insieme? Lei è quella che seguo meno. È tollerante e…”

Chi è Lucio Presta, marito di Paola Perego, e che lavoro fa

Sono ormai oltre 26 anni che Paola Perego e Lucio Presta sono legati. Ora lei è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2023 e lui, ovviamente, la supporta e segue da casa. Proprio Presta è stato citato nel corso della prima puntata di Ballando da Guillermo Mariotto che è parte della sua ‘scuderia’. Per chi non lo sapesse, Lucio Presta è infatti un agente di personaggi dello spettacolo, e nel suo gruppo di ‘Vip’ c’è anche la moglie Paola.

Proprio in merito al suo lavoro, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Presta ha dichiarato: “Tutti credono che sia soltanto fare i contratti degli artisti, ma in realtà è molto più complesso: bisogna saper decidere le strategie giuste, i gruppi di lavoro, cogliere le opportunità e scegliere con cura il prodotto da realizzare, per sbagliare il meno possibile.”

Lucio Presta e il rapporto con la moglie Paola sul lavoro: “È quella che seguo meno”

In merito al fatto che è agente anche di sua moglie, Presta ha aggiunto: “Purtroppo per Paola, è assolutamente quella che seguo meno, perché spesso alle persone che ci sono più vicine chiediamo maggiore comprensione e tolleranza.” Lucio Presta si è sposato tre volte e ha avuto due figli (Niccolò, di 31 anni e Beatrice, di 27): “Quando i miei figli erano piccoli, ho chiesto aiuto a mia moglie, e madre dei ragazzi, di essere sempre presente se io non potevo. Poi, quando lei è mancata, non ho perso mai nulla della loro crescita”, ha ammesso poi nel corso dell’intervista parlando delle assenze dovute al lavoro. Oggi è anche un nonno innamorato di Luce Althea, figlia di suo figlio Niccolò e di Lorella Boccia.

