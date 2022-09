Lucio Presta, marito Paola Perego/ 25 anni insieme: “Quando ha fatto la valigia…”

Lucio Presta: marito e manager di Paola Perego

Lucio Presta, manager e produttore televisivo italiano, è il marito di Paola Perego. Dopo 11 anni di fidanzamento, i due si sono sposati il 25 settembre 2011. “Dopo una settimana che ci frequentavamo gli ho detto che comunque fosse finita la nostra storia, lui sarebbe stato l’uomo più importante della mia vita. E così è, dopo 23 anni”, ha raccontato tempo fa la conduttrice a Oggi è un altro giorno. Presta e la Perego si sono incontrati dopo la fine del matrimonio della conduttrice con Andrea Carnevale, padre dei suoi due figli Giulia e Riccardo. Il manager ha aiutato la compagna a superare i suoi attacchi di panico, con cui ha convissuto per 30 anni: “Ascoltava e non giudicava. Io invece venivo da un rapporto completamente diverso, dove non mi si ascoltava e mi si giudicava. Il mio ex mi giudicava, ma eravamo giovani tutti e due e non aveva gli strumenti per comprendere questa malattia”.

Il legame di Paola Perego e Lucio Presta ha vissuto alti e bassi, come capita in ogni relazione: “In 25 anni siamo stati più volte sul punto di lasciarci. Una volta lui ha fatto la valigia ma ha incontrato mio figlio, che era piccolo. Ha cercato di rassicurarlo: ‘Noi adulti siamo stupidi, litighiamo’. E mio figlio ‘Ma la valigia è grande’. Si è sentito così in colpa che ha disfatto la valigia e non se n’è più andato”, ha svelato la conduttrice a Francesca Fagnani a Belve. Giulia e Riccardo, figli della conduttrice, sono molto legati al manager: “Alla persona che mi ha insegnato che si possono crescere figli non propri come un padre”, ha scritto la figlia su Instagram, in occasione della festa del papà. A Belve, Paola Perego ha confessato gli svantaggi di essere sposata con Lucio Presta: “Mio marito, che è una persona moralmente onesta, se deve proporre una persona per un programma non proporrà mai me. Per la paura che pensino che mi proponga perché sono sua moglie. Rispetto a tutti quelli che lui assiste io sono sicuramente svantaggiata”.

