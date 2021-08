Lucio Presta, marito Paola Perego/ Lei: “è il motore della mia vita”

Lucio Presta è il marito di Paola Perego. La showgirl, questa sera, è stata tra le protagoniste di Canzone Segreta, dove ha ricevuto alcune sorprese, tra cui quella di Gigi D’Alessio che ha speso parole al miele per l’amica e il suo compagno: “voi due siete delle persone vere”. Sulla sua dolce metà, invece, Paola Perego si era espressa in termini altrettanto lusinghieri: “L’amore è il motore della mia vita, insieme al sesso e alla passione, fondamentali per tenere vivo il rapporto di coppia”. Lucio Presta si é sposato tre volte, la prima con Simonetta, la seconda con Emanuela da cui ha avuto Niccolò e Beatrice, la terza con Paola Perego.

Lucio Presta, il marito di Paola Perego è anche manager dei vip

Prima ancora di essere il marito di Paola Perego, Lucio Presta è considerato a tutti gli effetti uno dei manager più influenti della televisione. Conosce alla perfezione le dinamiche dello spettacolo e tra i tanti personaggi importanti che rappresenta, ci sono dei big come Amadeus, Paolo Bonolis, il premio Oscar Roberto Benigni, Ezio Greggio e Antonella Clerici.

