Lucky Luke Il treno fantasma/ Su Rete 4 il film con Terence Hill (oggi, 20 giugno)

‘Lucky Luke Il treno fantasma’ sarà il film per la tv in onda nel pomeriggio di Rete 4, sabato 20 giugno 2020 alle ore 14.30. Si tratta di uno degli episodi della serie dedicata al cowboy nato dalla fantasia dei francesi Morris e Goscinny, con Terence Hill nella parte del protagonista e anche del regista degli episodi della serie, al fianco di Ted Nicolaou e Richard Schlesinger. Il cast è composto appunto da Terence Hill nella parte dello sceriffo Lucky Luke, quindi da Nancy Morgan nella parte di Lotta Legs, Dominic Barto, Fritz Sperberg, Bo Greigh e Ron Carey nella parte dei quattro fratelli Dalton, rispettivamente William, Averell, Jack e Joe. Mark Hardwick ha il ruolo di Hank, Abe Vigoda interpreta il giudice, Neil Summers è Virgil mentre Roger Miller ha la parte della voce narrante, Jolly Jumper, ovvero il cavallo dello sceriffo Lucky Luke.” Ruth Buzzi interpreta la madre dei fratelli Dalton, Arsenio ‘Sonny’ Trinidad ha la parte di Ming La Pu, Buff Douthitt ha il ruolo del Sindaco, Deborah Mansy ha la parte di Belle, Robin Westphal è Corinne mentre Radha Delamarter e Marc Mouchet interpretano rispettivamente Martha e Seth Schultz.

Lucky Luke Il treno fantasma, la trama del film

‘Lucky Luke Il treno fantasma’ è il secondo film dedicato allo sceriffo di Daisy Town. La storia inizia nel saloon di Lotta Legs dove Axel, un habitué del locale ed ex minatore ormai alcolizzato, racconta la storia di un treno che venne travolto dal crollo di una diga. Una storia che tutti gli avventori del saloon ritengono niente di più di una leggenda metropolitana, anche se una giornalista, Becky, si interessa alla storia. Axel nel frattempo viene pressato da un ricco banchiere che vorrebbe comprare dei terreni che gli appartengono e che sono gli unici suoi averi: per cercare di accelerare l’affare, visto che Axel non ne vuole sapere, il banchiere cerca di portare in tribunale in vecchio minatore per far intendere che è ormai del tutto incapace di intendere e di volere. Una situazione che dovrà risolvere Lucky Luke, visto che anche Lotta sarà coinvolta dalle strane manovre: secondo Axel infatti dietro la storia del treno ci sono dei fantasmi che si aggirerebbero per la città, e sarebbero direttamente collegati al terreno di sua proprietà. Il pragmatismo dello sceriffo Luke riuscirà però a smascherare i trucchi del banchiere, che ha provato in maniera fraudolenta a trarre profitto dalle bugie e dai racconti di Axel per impossessarsi finalmente dei tanto agognati terreni.



