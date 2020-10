Lucrezia Lando e Marco De Angelis stanno insieme?/ “Traditi da un’intossicazione”

Che Ballando con le stelle sia amato dal pubblico per le esibizioni di danza e per le polemiche è cosa nota, ma tutti sanno che la cosa più intrigante dello show di Rai 1 sono gli amori che nascono dietro le quinte. Ed è proprio di un nuovo amore che si parla in queste ultime ore. Non si tratta di un flirt nato tra un concorrente e il proprio maestro e partner di danza, i protagonisti sarebbero invece due insegnanti: Lucrezia Lando, che gareggia con Gilles Rocca, e Marco De Angelis, in gara con Vittoria Schisano. L’indiscrezione arriva da TPI, dopo quanto svelato dalla Schisano sul suo maestro. “sta male, ha febbre alta e non riesce a parlare” ha fatto sapere la concorrente parlando di De Angelis ma chiarendo subito che non si tratta di Covid, bensì di intossicazione alimentare.

Lucrezia Lando e Marco De Angelis, amore segreto a Ballando con le stelle?

È proprio da questa informazione che nasce lo scoop. Il noto portale infatti ci fa sapere che: “anche un’altra concorrente di Ballando con le Stelle sta male in queste ore e anche lei ha avuto un’intossicazione alimentare, proprio come Marco De Angelis. Parliamo di Lucrezia Lando. E se “due più due fa quattro” il risultato ci dà anche una notizia: i due ballerini sono felicemente (e quasi segretamente) fidanzati.” Dunque sia Lucrezia che Marco sarebbero attualmente malati, entrambi colpiti dalla stessa intossicazione alimentare. Imprevisto che non sarebbe, dunque, una coincidenza ma confermerebbe invece una storia d’amore tra i due maestri di Ballando con le stelle.



