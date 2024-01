Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono in crisi? Arriva la smentita/ “Non abbiamo mai litigato in tre mesi”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando raccontano il loro amore dopo Ballando

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando tornano negli studi de La volta buona di Caterina Balivo, una volta terminata l’avventura a Ballando con le stelle. La coppia ha parlato a lungo della loro storia d’amore che, secondo i rumor delle scorse settimane, stava attraversando momenti di tensione.

La prima a parlare è la ballerina: “Sono stata da lui a Budapest con la sua famiglia” afferma visibilmente in imbarazzo. Il figlio di Rocco Siffredi invece, racconta come è iniziata la loro storia d’amore: “E’ cominciato tutto da subito, ma il giorno in cui ci siamo dati il primo bacio è stato il 16 ottobre. Una settimana prima dell’inizio di Ballando con le stelle.”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando smentiscono la crisi

Lorenzo Tano ha poi svelato quante volte, nei loro tre mesi di relazione, hanno litigato: “In realtà, tante volte. Dal lunedì al mercoledì sempre perchè a me non andavano bene le coreografie o per tutto” afferma: “Però sempre solo quando lavoravamo” interviene puntualizzando Lucrezia.

“All’esterno non abbiamo ancora litigato. Se mi trasferisco a Budapest con lui? Con calma vediamo” ha detto la ballerina smentendo le voci su una presunta crisi di coppia. Tano ha poi parlato del suo papà, commosso a Ballando con le stelle: “Lui piange sempre, mi ha commosso.” “Lui è tanto tenero” dice Lando che aggiunge: “Io adoro Rocco, come adoro la moglie. La mia famiglia adora Lorenzo, sono tutti felici anche la nonna e il nonno. Anche mio fratello approva“. In studio è poi intervenuto Siffredi con un video dedicato alla coppia: “Siete bellissimi, mi piacerebbe tanto diventare nonno” ha concluso.

