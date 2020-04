Lucy Morante, ex fidanzata Renato Zero/ Il mistero continua ancora oggi

Il mistero di Lucy Morante continua ancora oggi: della storica ex compagna di Renato Zero si sa davvero molto poco. Per esempio che è la sorella del fondatore dei Goblin, il chitarrista Massimo Morante, e che è spuntata nella vita del cantautore negli anni in cui la sua popolarità è scoppiata. Tutto inizia negli anni Settanta, quando Lucy diventa amica, poi manager e infine amante di Zero. L’artista però svelerà nel 2018, a Domenica In, di non aver mai pensato di diventare suo marito: “Non sono cliente di nessuna bomboniera e di nessun confetto, sono sposato con il pubblico. Ho avuto una famiglia numerosa meravigliosamente presente. Vivevamo in 10 nella stessa casa e ogni volta che uscivo di casa con il boa di struzzo mi facevo il segno della croce”. Il giallo si infittisce se pensiamo anche alla rottura fra la Morante e Renato, anche se non si può parlare di certo di un addio: “Non avrei neppure bisogno di dirle bentornata, perchè con Lucy non ho mai davvero rotto. E’ sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non rompi, non hai bisogno di ricucire. Semplicemente, ti ritrovi e ti riconosci”. Ma come è nata la loro storia d’amore? “Avevo fatto tre soli dischi, tre album”, dirà Zero a Mara Venier, “allora mi presentavo in questi locali tipo il Baccarat di Lugo di Romagna, il Dietro, il Patio, tutte queste enormi discoteche dove io lavoravo… Ero da solo con il mio Revox. Pensa, cantare da solo senza neanche l’orchestra. Affrontavo un pubblico di mille persone da solo e fuori c’era Lucy con il suo baldacchino che vendeva cassette stereo 8 e stereo 4“.

Lucy Morante, ex fidanzata Renato Zero: un amore segreto

Ex compagna o ex moglie? In tanti anni quell’amore segreto che ha unito Lucy Morante e Renato Zero ha sollevato non pochi dubbi sulla vera natura del loro rapporto. Per tutti la donna, un tempo manager del cantautore, è stata sempre una compagna indimenticabile. Per qualcuno però ci sarebbe stato persino un matrimonio, mai confermato comunque da nessuna delle due parti. Per altri i due si sarebbero persino avvicinati moltissimo al matrimonio, mai celebrato alla fine. Nel 2011 Zero ha pubblicato inoltre l’album Segreto Amore dedicato proprio alla Morante, ovvero l’unica donna che dice di aver mai amato. Anche se la loro relazione risale ormai a cinquant’anni fa. Secondo Piero Montanari e un suo articolo su Globalist, anche Lucy all’inizio aveva tentato la strada dello spettacolo, forse più per via dell’influenza del fratello e chitarrista Massimo Morante. Il successo per lei però non è mai arrivato, anche se ha potuto viverlo di riflesso grazie al legame con Renato, che intanto stava prendendo sempre più piede. Oggi, sabato 4 aprile 2020, Techetechetè trasmetterà uno speciale su Renato Zero e forse gli ammiratori potranno rivederlo anche in quegli anni che lo hanno unito alla Morante. “Mi amava al punto da vendere i miei dischi fuori dai concerti”, ha detto Zero a Il Corriere della Sera nel 2010, “si è presa un sacco di gavettoni da me, e non metaforici. Il Piper era in un quartiere borghese, il Salario. Ci odiavano. Passavano vecchine eleganti, adorabili, e ci gettavano addosso buste piene d’acqua”.



