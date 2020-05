Ludovica Andreoni ex moglie Luca Cordero di Montezemolo/ Chi soni i figli?

Pubblicità

A due anni dalla separazione, Ludovica Andreoni continua ad attirare l’attenzione della stampa nonostante sia ormai l‘ex moglie di Luca Cordero di Montezemolo. La loro relazione infatti si è interrotta dopo 18 anni di matrimonio e nonostante i tre figli Guia, Maria e Lupo, anche se le voci di corridoio erano iniziate già tempo prima. La crisi infatti è stata data per certa solo due anni più tardi i primi rumors che vedevano l’ex coppia già al capolinea. La Andreoni però non è di certo rimasta con le mani in mano: la creatrice di gioielli è stata avvistata l’anno scorso al party glam di Tony Papa e continua la sua attività di vendita di gioielli, anche se sul proprio profilo Instagram ormai non pubblica quasi più nulla. Oggi, 3 maggio 2020, Luca Cordero di Montezemolo sarà invece ospite di Domenica In, ovviamente in collegamento da casa.

Figli Luca Montezemolo, chi sono?

Sono ben quattro i figli nati dal matrimonio fra Ludovica Andreoni e Luca Cordero di Montezemolo, ma salgono a cinque se si considera la prole del noto imprenditore. Quest’ultimo infatti aveva già il primogenito Matteo (1977), nato dalle nozze con Sandra Monteleoni, e la secondogenita Clementina (1981), nata dalla sua relazione con la giornalista Barbara Parodi. Del gruppo di fratelli però sembra che il testimone dei social sia passato alla 17enne Maria, anche se in passato la maggiore Guia ha fatto molto parlare di sè grazie alle foto pubblicate su Instagram. Specialmente per quell’extralusso messo in primo piano, fra gite sullo yacht, compleanni principeschi e molto altro ancora. Non che i contenuti condivisi da Maria siano differenti, ma per adesso sembra che l’adolescente non abbia ancora risposto agli attacchi che ogni tanto colpiscono il papà. Le due sorelle però hanno molto in comune, anche se rispetto a Guia, che assomiglia molto alla mamma Ludovica Andreoni, Maria sottolinea con il suo volto un forte legame con il padre. La famiglia al primo posto per entrambe e lo dimostra anche il post pubblicato lo scorso 23 aprile in occasione del compleanno di Guia, che ha spento 19 candeline. Le due sorelle hanno scelto questa volta un party differente rispetto a quello precedente, in cui non erano mancati decori brillanti e dorati.

