Ludovica Bizzaglia e Cristiano Piccirillo si sono lasciati?/ Lei ad Amsterdam con…

Ludovica Bizzaglia e il fidanzato Cristiano Piccirillo si sono lasciati? A lanciare l’indiscrezione è Very Inutil People che, dopo aver raccolto una serie di indizi, mette in dubbio l’attuale relazione tra l’attrice di Un’altra vita e di Un posto al sole e Piccirillo, proprietario di una nota pizzeria a Napoli in cui aveva conosciuto Ludovica nel novembre del 2017. All’epoca, la Bizzaglia usciva da una storia d’amore finita male, ma l’incontro con Cristiano l’aveva spinta a tuffarsi in una nuova relazione. Negli ultimi due anni, così, Ludovica e Cristiano hanno trascorso insieme dei momenti bellissimi documentando il loro amore sui social con foto e video. Qualcosa, però, si sarebbe rotto nell’ultimo periodo. L’indizio che, secondo Very Inutl People confermerebbe la fine dell’amore sarebbe il viaggio che la Bizzaglia ha fatto con la sorella. L’attrice, infatti, è partita per Amsterdam, città in cui, a detta dei fans, avrebbe dovuto festeggiare l’anniversario d’amore con Cristiano.

LUDOVICA BIZZAGLIA E CRISTIANO PICCIRILLO SI SONO LASCIATI? LE PAROLE DI LUI SU INSTAGRAM

Ludovica Bizzaglia e Cristiano Piccirillo sarebbero in crisi. Al momento, infatti, non ci sono annunci ufficiali sulla rottura, ma i due avrebbero smesso di seguirsi sui social. A confermare i rumors, poi, sarebbe il lungo sfogo di Cristiano che, su Instagram, ha scritto una dura riflessione sull’amore. “Nelle tempeste emerge o finisce l’amore. Accade che chi ti ama rimane sotto la pioggia con te anche senza un ombrello, spesso le relazioni finiscono per un motivo preciso: l’idea dell’amore, essere innamorati dell’amore e non della persona che ci sta affianco” – scrive Cristiano. “Spesso le relazioni finiscono perché finisce l’illusione dell’amore, l’incompatibilità è una conseguenza, l’amore presuppone altre cose. Non vuole cambiare, non vuole dominare: è un perfetto equilibrio tra io ci sono, io discuto e risolvo, io capisco, io combatto, io ci sarò anche quando fuori piove. Siamo tutti belli quando siamo felici infondo poi quando inizia a piovere, rimaniamo a casa nostra per paura di bagnarci. Alla fine ricordate che è meglio aver amato e perso che non aver amato mai”, conclude amaramente Piccirillo.





