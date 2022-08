Ludovica Caramis, chi è?/ “Fabrizio Frizzi? Il mio ricordo di lui rimarrà indelebile”

Ludovica Caramis: da L’Eredità a La Corrida

Ludovica Caramis: da professoressa de L’Eredità a conduttrice televisiva al fianco di Carlo Conti. La giovane conduttrice, famosa anche per essere la moglie di Mattia Destro, dopo aver ricoperto il ruolo di professoressa nel quiz show di successo della fascia preserale di Rai1 è approdata nelle vesti di co-conduttrice accanto a Carlo Conti nel programma “La Corrida”. Una nuova sfida per la giovanissima che dalle pagine di Maridacaterini.it ha rivelato: “cercherò di essere innanzitutto sempre me stessa, mettendomi alla prova accanto a Carlo Conti. Lo affiancherò, presenterò i dilettanti allo sbaraglio prima e dopo l’esibizione. Per me è un privilegio essere arrivati in un programma di Rai Uno così prestigioso”.

La Caramis non ha nascosto di ricordare il programma cult portato al grande successo da Corrado e poi successivamente da Gerry Scotti: “ho dei ricordi di quando il programma era in onda su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e successivamente per una edizione con Flavio Insinna. Per quanto riguarda la versione radiofonica andata in onda nel 1968, per ragioni anagrafiche l’ho seguita soltanto attraverso la testimonianza dei miei genitori. Ma mi sono anche documentata cercando filmati dell’epoca”.

Ludovica Caramis e il ricordo di Fabrizio Frizzi

La popolarità di Ludovica Caramis è sicuramente legata all’esperienza televisiva come professoressa de L’Eredità. “Ho iniziato nel programma preserale di Raiuno a soli 19 anni. E sono stata presente nel gruppo delle professoresse per 6 edizioni. Per me è stato un privilegio approdare nel più importante programma preserale di Raiuno perché la mia presenza nel game show è stata importante per la crescita personale e professionale” – ha dichiarato la giovane conduttrice che per due anni e mezzo ha lavorato fianco a fianco con il grande Fabrizio Frizzi di cui ha un ricordo bellissimo. ”

“Sono stata due anni e mezzo nel programma quando era condotto da Frizzi. Il mio ricordo di lui rimarrà indelebile. È stata una persona estremamente corretta, rispettosa di tutto e di tutti che ci ha fatto sentire sempre a nostro agio” – ha detto la Caramis ricordando proprio il celebre conduttore tv.











