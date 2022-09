Ludovica Sauer, moglie Alessandro Cattelan/ “Per lei ho tirato fuori il coraggio”

Ludovica Sauer e il colpo di fulmine con Alessandro Cattelan allo stadio

Ludovica Sauer è la moglie del celebre conduttore televisivo Alessandro Cattelan. Classe 1981, di origine svizzera, lavora come fotomodella ed è stata ragazza immagine della Moto GP, nonché una delle premiatrici in Italia del Giro. Per quanto riguarda la sua vita privata non sono molte le informazioni che circolano in rete, sui social però non mancano gli scatti e i momenti di complicità riguardanti il quotidiano vissuto con la sua famiglia.

Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan sono diventati genitori di Nina e Olivia, dopo essersi conosciuti nel lontano 2008 durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo di una partita dell’Inter. La passione per i colori nerazzurri, quindi, è stata la scintilla che ha dato vita ad una storia d’amore straordinaria. “Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato, anche se non sono il vitellone che approccia le donne con un ‘Ciao, come mai sei qui sola?’”, ha raccontato Cattelan in passato.

Ludovica Sauer e il “matrimonio segreto” con Alessandro Cattelan

“Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio perché era troppo bella per lasciarsela scappare”, ha spiegato il conduttore a proposito della sua storia d’amore con Ludovica Sauer. I due sono saliti all’altare nel 2014, un paio d’anni dopo la nascita della prima figlia Nina, in una cerimonia riservatissima e tra pochi intimi. Una decisione che Cattelan e Ludovica hanno preso di comune accordo, essendo entrambi freddi all’idea di rendere pubblico un evento così importante.

