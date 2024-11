Martedì 26 novembre 2024 è andata in onda su Rai Due la terza puntata di Sanremo Giovani 2024 durante la quale si sono esibiti sei talentuosi cantanti che stanno provando a far parte del cast delle nuove proposte del Festival di Sanremo. Inizialmente erano stati selezionati 46 possibili concorrenti, diventati poi 24. In seguito alla terza puntata del programma condotto da Alessandro Cattelan i concorrenti sono rimasti in 15.

La nuova edizione di Sanremo Giovani si sta svolgendo in quattro puntate, l’ultima andrà in onda il prossimo martedì 3 dicembre 2024. I dodici finalisti scelti dalla giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi e Manola Moslehi, si contenderanno quattro posti per la nuova edizione di Sanremo nella categoria nuove proposte. La puntata andrà in onda il 18 dicembre 2024 su Rai Uno e sarà condotta da Alessandro Cattelan e Carlo Conti. Nel corso della terza puntata a lasciare la giuria a bocca aperta sono stati Arianna Rozzo, Alex Wyse e Bosnia, infatti hanno superato la terza semifinale.

Sanremo Giovani 2024, chi è stato eliminato nella terza puntata e chi è ancora in gara

Come è già successo nelle precedenti puntate anche ieri sera tre cantanti sono stati eliminati e non potranno più partecipare alla categoria ‘Nuove Proposte’ della nuova edizione del Festival di Sanremo. Si tratta di Nicol, Giin e i Cosmonauti Borghesi. Nicol è stata eliminata dopo essersi sfidata con Alex Wyse, Giin ha avuto la peggio nella sfida con Arianna Rozzo e i Cosmonauti Borghesi hanno perso contro Bosnia.

I cantanti ancora in gara al momento sono: Alex Wyse, Mew, Tancredi, Dea Culpa, Mazzariello, Arianna Rozzo, Vale Lp, Bosnia, Queso e Quello, Orion, Grelmos, Settembre, Angelica Bove, Selmi e Sea John. Quelli passati in semifinale invece sono: Mew, Mazzariello, Tancredi, Grelmos, Selmi, Settembre, Arianna Rozzo, Alex Wyse e Bosnia.

