Ludovico Di Meo è morto: complicazioni alle coronarie/ Dalla Rai a San Marino Rtv

È morto Ludovico Di Meo, direttore generale dell’emittente radio e tele San Marino Rtv, ex presentatore Rai. Si è spento questa mattina a Roma all’età di 63 anni, mentre a darne l’annuncio sarebbe stata la stessa emittente di cui era direttore. In una nota si legge come le cause non siano ancora note, seppur si supponga che siano legate ad un recente intervento alle coronarie a cui si era sottoposto.

Dimesso un paio di giorni fa, infatti, si legge nella nota che annuncia il decesso di Ludovico Di Meo, “il direttore della nostra emittente si è sentito nuovamente male, probabilmente per cause legate all’intervento”. Sarebbero stati inutili i pronti soccorso per il presentatore e giornalista, che lascia la moglie Paola e le due figlie Federica e Flaminia. Il consiglio di amministrazione di San Marino Rtv, attraverso le parole del Presidente Pietro Giacomini, si stringe nel cordoglio per la famiglia di Ludovico Di Meo. Il direttore viene ricordato, da Giacomini, “per la sua disponibilità e competenza, sempre pronto a collaborare per il bene dell’emittente. Ci univa un rapporto di stima ed amicizia reciproca“.

Chi è Ludovico Di Meo: dalla Rai a San Marino Rtv

La prima esperienza nella televisione di Ludovico Di Meo risale al 1985 quando firmò un sodalizio con Rai 1 per la direzione del programma Italia Sera. L’anno successivo entrò a far parte dei dietro le quinte di UnoMattina, per poi approdare anche alla redazione dell’edizione mattutina del Tg1. Lasciò brevemente la Rai per dedicarsi all’emittente Telemontecarlo, per poi tornare nella televisione pubblica nel 1995, sempre negli ambienti del Tg1.

In quell’anno Ludovico Di Meo assunse anche la conduzione del telegiornale, lavorando contestualmente alla redazione delle notizie. Nel 1997 divenne conduttore di Unomattina, oltre che autore dello stesso programma, e fu lui ad annunciare per primo in Italia la notizia dell’attentato alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001. Negli anni è anche stato vicedirettore di Rai 1 ed è stato autore delle edizioni 2010, 11 e 12 del Festival di Sanremo. Nel 2020 Ludovico Di Meo divenne direttore della direzione cinema e serie tv della Rai, e gli viene affidata la responsabilità della Direzione Rai Due. Nel 2021, infine, la Rai l’ha indicato come nuovo direttore generale di San Marino Rtv.

