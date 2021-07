LUI GLI METTE LE CORNA, LORO DIVENTANO AMICHE/ “Stava con 6 ragazze e…”

Bekah King, Abi Roberts, e Morgan Tabor: sono questi i nomi di tre ragazze americane che, scoperto di essere tradite dallo stesso uomo, hanno deciso di dare una svolta alle proprie vite e, dopo aver mollato simultaneamente il fedifrago, hanno comprato un vecchio scuolabus e a bordo di quest’ultimo si sono messe in viaggio. A raccontare le loro vicende sono i media americani, attratti dal racconto che le tre amiche stanno facendo della loro esperienza sui social. sono partite insieme e adesso stanno documentando online le loro avventure a bordo di “The BAM bus”, dalle iniziali dei loro nomi. Come in una storia da film, è stata la 21enne Morgan a scoprire che il suo (anzi, il loro) ragazzo aveva più relazioni contemporaneamente: precisamente si frequentava con altre sei persone. Cercando sui social, la giovane, residente nell’Idaho, ha contattato le altre ragazze e la loro avventura ha preso il via…

SCOPRONO DI AVERE LO STESSO FIDANZATO E DIVENTANO AMICHE

“Non ho parole per descrivere la sensazione che ho provato vedendo la foto di lui con un’altra ragazza”, ha detto la Tabor alla CNN. “Pensavo di sposare questo ragazzo. Avevamo parlato di case e di come sarebbe stato il nostro matrimonio. Il mio mondo è crollato”, ha aggiunto. Poi però lei e le altre ragazze tradite hanno trovato la forza per reagire, senza cedere alla tentazione di arrabbiarsi l’una con l’altra, scoprendo peraltro di avere un sogno in comune: viaggiare e conoscere il loro Paese.. Così hanno deciso di attraversare insieme gli Stati Uniti a bordo del vecchio scuolabus prima appartenente ai vigili del fuoco di 30 anni che hanno rimesso a nuova nel giro di due mesi e trasformato in una “casa”. Le tre ragazze hanno risparmiato 5.000 dollari per acquistare e rinnovare l’autobus e il loro viaggio ha preso il via il 25 giugno scorso. Tutto documentato su Instagram e TikTok, allo scopo di ispirare tante altre persone che stanno attraversando situazioni simili. “Se dovessi scegliere una parola per descrivere tutta questa esperienza, sarebbe surreale”, ha detto Roberts. Già, chissà che ne pensa l’ex fidanzato…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FINE CREW (@the.bam.bus)

