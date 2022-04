Luigi, Amici 2022/ “Crytical è forte e merita il serale…”

Amici 2022, Luigi si apre a tutto tondo al primo confessionale del serale

Alla vigilia del quarto serale di Amici 2022, previsto per il prossimo 9 aprile 2022 su Canale 5, i concorrenti ballerini e cantanti sono chiamati in ordine di configurazione a squadre (3 sono le squadre competitor) a dividersi in un confessionale, dove viene chiesto loro di tracciare un pronostico e delle preferenze rispetto ai nuovi ballottaggi ed eliminazioni in arrivo. In questo modo, il cantante del team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Luigi Strangis, non solo rivela al grande pubblico i nomi dei suoi “eliminabili ed eliminati”, ma risponde anche alla curiosità di chi -tra i telespettatori- si chiede se lui stia attuando una strategia di gioco al talent-show.

Luigi svela gli eliminabili ed eliminati, prima del quarto serale di Amici 2022

Nel suo confessionale, rilasciato ad Amici 2022 con il resto della squadra di appartenenza timonata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, il cantante Luigi Strangis rilascia le sue nomination rispetto ai possibili eliminabili ed eliminati, in vista del quarto serale di Amici 2022. Del team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, indica: “Aisha, Nunzio e Alex, perché Serena e Sissi sono una spanna sopra”. Del team capeggiato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, invece, indica: “Albe, Dario è forte come ballerino, Crytical merita il serale e può andare avanti con Dario”.

Nel frattempo Aisha festeggia il suo 18esimo compleanno con la notizia del rilascio del primo duetto internazionale sulle note di Sunshine di One Republic. Cosa accadrà al quarto serale di Amici 2022? E soprattutto chi saranno i prossimi eliminati dal talent? Intanto, trapelano le esclusive anticipazioni tv di Amici di Maria De Filippi, che anticipano le eliminazioni di…

