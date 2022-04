Luigi, Amici 2022/ Prepara il nuovo inedito, è polemica

Amici 2022, Luigi Strangis presenta il nuovo singolo Tienimi stanotte

Si fa sempre più agguerrita la competizione tra i concorrenti in corsa al serale Amici 2022, quando in vista del terzo serale atteso per il 2 aprile 2022, Luigi Strangis presenta il nuovo inedito in anteprima assoluta, Tienimi stanotte. Un brano che rispecchia in pieno lo stile pop-rock del pupillo di Rudy Zerbi e che il diretto interessato, Luigi Strangis, canta in esclusiva ai microfoni di Amici 2022 durante il daytime settimanale del talent, in onda il 31 marzo 2022 su Canale 5. Prima di esibire l’inedito, Luigi Strangis ha lavorato alla produzione del brano, in fatto di arrangiamento e produzione generale e in collaborazione con il produttore Gabriele Cannarozzo.

Amici 21, Alex vs Zerbi su Luigi: "Non scrive il pupillo?"/ È scontro: "Parli sempre"

Le reazioni all’inedito di Luigi Strangis di Amici 2022

Rispetto alla prima presentazione di Tienimi stanotte, il nuovo inedito di Luigi Strangis, esibito dal cantante e musicista sul palco di Amici 2022, si rilevano tra le reazioni social più disparate intanto, sul profilo Instagram del talent e non mancano contestazioni: “Luigi, alza quella cavolo di coppa di vincitore di Amici!”; “Stra-bella come lui questa song”; “Mi dispiace, ma gli inediti che facevano tempo fa ad Amici erano stupendi, quelli di oggi sembrano tutti uguali”; “A me Luigi piace da morire, ma adesso mi dovete spiegare perché lui può cantare l’inedito nuovo in studio, mentre tutti gli altri no, ma vabbè…”.

Amici 21, Pettinelli sfida Crytical con Luigi/ Guanto rap: "Non è equo!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

LEGGI ANCHE:

Amici 21, Luigi Strangis canta e il pubblico indossa occhiali da sole bianchi/ Ecco perchè?

© RIPRODUZIONE RISERVATA